快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

錢進多重資產 可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。展望2026年，預期類股輪動速度加快、市場震盪幅度擴大，投資策略更需兼顧成長與風險控管。市場法人建議，2026年可將多重資產型基金納入核心配置，以分散單一市場與資產波動。

⭐2025總回顧

觀察海外多重資產型基金近三年表現，截至2025年12月30日，前五名基金報酬率全數逾60%，顯示在中長期投資架構下，透過股票、債券與主題型資產的多元配置策略，仍有助於掌握市場成長機會，有效降低波動風險。

近期川普關稅豁免品項擴大，對全球供應鏈與科技業形成正向支持。

市場 科技業

延伸閱讀

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

不甩川普施壓！歐盟今年擬加強執法 鎖定科技巨擘

川普打擊委內瑞拉牽動美中台？ 牛煦庭：對台灣確實是警訊

美攻擊委內瑞拉 中經院長：川普沒空管台灣關稅「小事」

相關新聞

PRICE…2026投資關鍵字 法人：須更重視評價與波動風險

人工智慧（AI）與科技類股帶領股市頻創新高，不少投資人居高思危，擔心股票過於昂貴。法人指出，在2026年，以美國為主的全...

錢進多重資產 可攻可守

2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。...

主動式 ETF 跟著 AI 賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第...

全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年...

台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。