錢進多重資產 可攻可守
2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。展望2026年，預期類股輪動速度加快、市場震盪幅度擴大，投資策略更需兼顧成長與風險控管。市場法人建議，2026年可將多重資產型基金納入核心配置，以分散單一市場與資產波動。
⭐2025總回顧
觀察海外多重資產型基金近三年表現，截至2025年12月30日，前五名基金報酬率全數逾60%，顯示在中長期投資架構下，透過股票、債券與主題型資產的多元配置策略，仍有助於掌握市場成長機會，有效降低波動風險。
近期川普關稅豁免品項擴大，對全球供應鏈與科技業形成正向支持。
