2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第1季，90%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的美股、台灣高價股、越南及日本股市；10%則在收益型債券，把握潛在息收與資本利得機會。

中信投信表示，在投資組合中，美股可占30%，配置中信Nasdaq（009800）及主動中信ARK創新（00983A）。AI領頭羊正處於AI變現的關鍵轉折點，獲利前景明確。009800追蹤Nasdaq 100指數，目前以資訊科技股占54.1%最多，其次是通訊服務股的15.5%、非核心消費股的12.7%；前五大成分股為輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉。

另外，川普政府推動「天才法案」與去監管化政策，有利於創新科技發展。00983A為全台第一檔海外主動ETF，掌握區塊鏈、數位資產與顛覆性創新的政策紅利，目前以資訊科技股占21.8%最多，其次是醫療保健股的20.1%、金融股的17.1%；前五大持股為特斯拉、數據分析公司Palantir科技、串流媒體公司Roku、美國最大加密貨幣交易所Coinbase、Shopify。

中信投信指出，截至2025年第3季，在S&P 500指數中，高達93%的資訊科技企業財報優於預期，顯示AI浪潮並非泡沫，而是進入「邊建設、邊變現」的雙軌並進階段。四大雲端服務供應商（CSP）資本支出強勁，且已透過廣告、訂閱與企業賦能將AI轉化為實質獲利。

中信小資高價30（00894）可配置25%，這檔ETF成立滿四年，最近淨值跟著台股創歷史新高，成分股以資訊科技股占92.4%最多，其次是工業股的5.8%；前五大成分股為台積電、鴻海、台達電、智邦、台光電。

中信投信指出，台股受惠於AI需求深且廣，台灣供應鏈地位無可取代。00894精選熱門高價股，鎖定台廠AI供應鏈中最具競爭力的龍頭企業，可參與台股科技長線多頭行情。

中國信託越南機會基金可配置20%。這檔基金成立五年多，備受國人青睞，規模達156億元。基金以金融股占39.8%最多，其次是不動產股的29.2%、工業股的10.1%、原材料股的6.2%。

2025年越南股市大漲40.8%，在亞洲主要股市中僅次於南韓。中信投信指出，越南可望持續受惠於全球供應鏈重組，經濟成長動能強勁，加上大規模的基礎建設投資，加速內需增長。

日股可望受惠於企業治理改善與內需復甦，可分配15%。中信日本商社（00955）成立一年多，為台灣唯一一檔專注於日本商社產業的ETF，前五大成分股為日本五大商社，依次為三井物產（比重14.5%）、伊藤忠商事（13.7%）、丸紅（12.7%）、三菱商事（12.6%）、住友商事（11.2%）。另外，00955還持有其他知名商社、醫療保健、日常消費、資訊科技股等。

在債市方面，中信投信建議布局10%於主動中信非投等債（00981D）。在經濟健全的背景下，非投資等級債違約風險可控，且能提供較佳的票息收益。隨著政策不確定性降低，適度布局公司債可把握潛在息收與資本利得機會，可作為投資組合中的穩健後盾。

00981D為國內第一檔主動式非投等債ETF，聚焦成熟市場非投等債，以BB到B級債為核心，優先選擇票息較高的債券，並挖掘墮落天使的投資機會。00981D為月配息，去年9月成立以來已配息兩次，年化配息率都有9.1%。