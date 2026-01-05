快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第1季，90%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的美股、台灣高價股、越南及日本股市；10%則在收益型債券，把握潛在息收與資本利得機會。

⭐2025總回顧

中信投信表示，在投資組合中，美股可占30%，配置中信Nasdaq（009800）及主動中信ARK創新（00983A）。AI領頭羊正處於AI變現的關鍵轉折點，獲利前景明確。009800追蹤Nasdaq 100指數，目前以資訊科技股占54.1%最多，其次是通訊服務股的15.5%、非核心消費股的12.7%；前五大成分股為輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉。

另外，川普政府推動「天才法案」與去監管化政策，有利於創新科技發展。00983A為全台第一檔海外主動ETF，掌握區塊鏈、數位資產與顛覆性創新的政策紅利，目前以資訊科技股占21.8%最多，其次是醫療保健股的20.1%、金融股的17.1%；前五大持股為特斯拉、數據分析公司Palantir科技、串流媒體公司Roku、美國最大加密貨幣交易所Coinbase、Shopify。

中信投信指出，截至2025年第3季，在S&P 500指數中，高達93%的資訊科技企業財報優於預期，顯示AI浪潮並非泡沫，而是進入「邊建設、邊變現」的雙軌並進階段。四大雲端服務供應商（CSP）資本支出強勁，且已透過廣告、訂閱與企業賦能將AI轉化為實質獲利。

中信小資高價30（00894）可配置25%，這檔ETF成立滿四年，最近淨值跟著台股創歷史新高，成分股以資訊科技股占92.4%最多，其次是工業股的5.8%；前五大成分股為台積電、鴻海、台達電、智邦、台光電。

中信投信指出，台股受惠於AI需求深且廣，台灣供應鏈地位無可取代。00894精選熱門高價股，鎖定台廠AI供應鏈中最具競爭力的龍頭企業，可參與台股科技長線多頭行情。

中國信託越南機會基金可配置20%。這檔基金成立五年多，備受國人青睞，規模達156億元。基金以金融股占39.8%最多，其次是不動產股的29.2%、工業股的10.1%、原材料股的6.2%。

2025年越南股市大漲40.8%，在亞洲主要股市中僅次於南韓。中信投信指出，越南可望持續受惠於全球供應鏈重組，經濟成長動能強勁，加上大規模的基礎建設投資，加速內需增長。

日股可望受惠於企業治理改善與內需復甦，可分配15%。中信日本商社（00955）成立一年多，為台灣唯一一檔專注於日本商社產業的ETF，前五大成分股為日本五大商社，依次為三井物產（比重14.5%）、伊藤忠商事（13.7%）、丸紅（12.7%）、三菱商事（12.6%）、住友商事（11.2%）。另外，00955還持有其他知名商社、醫療保健、日常消費、資訊科技股等。

在債市方面，中信投信建議布局10%於主動中信非投等債（00981D）。在經濟健全的背景下，非投資等級債違約風險可控，且能提供較佳的票息收益。隨著政策不確定性降低，適度布局公司債可把握潛在息收與資本利得機會，可作為投資組合中的穩健後盾。

00981D為國內第一檔主動式非投等債ETF，聚焦成熟市場非投等債，以BB到B級債為核心，優先選擇票息較高的債券，並挖掘墮落天使的投資機會。00981D為月配息，去年9月成立以來已配息兩次，年化配息率都有9.1%。

科技股 中信 AI

延伸閱讀

電車轉型領先全球 挪威 2025 年 9 成 6 新車為電動車

大咖分析師喊話AI變現可期 科技股今年還能漲25%

竹市電動車11年暴增377倍 特斯拉年省近3萬免稅再延5年

愛畫大餅？馬斯克稱「這些預言」今年將成真 年末回顧全落空

相關新聞

PRICE…2026投資關鍵字 法人：須更重視評價與波動風險

人工智慧（AI）與科技類股帶領股市頻創新高，不少投資人居高思危，擔心股票過於昂貴。法人指出，在2026年，以美國為主的全...

錢進多重資產 可攻可守

2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。...

主動式 ETF 跟著 AI 賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第...

全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年...

台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。