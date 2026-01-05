快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）、及國泰台灣科技龍頭（00881）且同時創下歷史新高價。

⭐2025總回顧

其中，台新臺灣IC設計是唯一單日漲幅逾3%的台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF成分股除囊括股王信驊等IC設計個股外，指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前七大成分股權重皆逾7%。

這七檔成分股分別為：聯發科、華邦電、群聯、南亞科、台達電、信驊及創意。

受惠台灣的IC設計產業處於AI發展的中心，近期產業轉趨熱絡，以及記憶體大漲的提振，股價持續創下歷史新高價。

法人表示，傳統型／通用型伺服器出貨量穩健年增、AI伺服器出貨量強勁成長以及其機櫃級設計趨勢，且台廠不斷擴充晶片新產品線，推升每塊伺服器主板的晶片價值含量，其中代表台廠信驊營運動能強勁，並帶動相關IC設計族群逆勢開漲。

除此之外，輝達取得Groq核心授權，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低功耗、高效能的語言處理器（LPU），引爆SRAM的話題，讓主要供應者如力積電、華邦電及愛普*等台廠大吃記憶體紅利。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股2025年以創歷史新高姿態封關，2026年1月2日又以開紅盤的氣勢出航，顯示台股多頭架構極為穩固，上檔無壓，加上CES於6日開展、台積聯發科雙王法說在即，眾多利多因素可望帶動指數繼續上攻。

特別是半導體指數，上周五（2日）盤中最高已經來到938.93點，終場收在938.8點，創下歷史新高紀錄。

預期首季就有機會攀上千點大關，推升加權指數不斷續寫歷史新猷。

目前盤面資金聚焦記憶體以及IC封測等族群，並持續看好台積法法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸等族群，成為法人布局1月半導體股亮點，投資人可以擇優布局半導體利基個股，或者透過台股半導體ETF捕捉台股這波上漲動能。

IC設計 半導體 台股

延伸閱讀

2026年手機市場展望 蘋果有望優於安卓陣營

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

聯發科1月6日除息秀市場聚焦 外界關注填息進度

下周台股30K來了？台積電鉅額交易驚現新天價 市值躍世界第六大企業

相關新聞

PRICE…2026投資關鍵字 法人：須更重視評價與波動風險

人工智慧（AI）與科技類股帶領股市頻創新高，不少投資人居高思危，擔心股票過於昂貴。法人指出，在2026年，以美國為主的全...

錢進多重資產 可攻可守

2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。...

主動式 ETF 跟著 AI 賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第...

全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年...

台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。