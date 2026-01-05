台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）、及國泰台灣科技龍頭（00881）且同時創下歷史新高價。

其中，台新臺灣IC設計是唯一單日漲幅逾3%的台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF成分股除囊括股王信驊等IC設計個股外，指數編製也與時俱進，將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前七大成分股權重皆逾7%。

這七檔成分股分別為：聯發科、華邦電、群聯、南亞科、台達電、信驊及創意。

受惠台灣的IC設計產業處於AI發展的中心，近期產業轉趨熱絡，以及記憶體大漲的提振，股價持續創下歷史新高價。

法人表示，傳統型／通用型伺服器出貨量穩健年增、AI伺服器出貨量強勁成長以及其機櫃級設計趨勢，且台廠不斷擴充晶片新產品線，推升每塊伺服器主板的晶片價值含量，其中代表台廠信驊營運動能強勁，並帶動相關IC設計族群逆勢開漲。

除此之外，輝達取得Groq核心授權，要大力發展以靜態隨機存取記憶體（SRAM）打造低功耗、高效能的語言處理器（LPU），引爆SRAM的話題，讓主要供應者如力積電、華邦電及愛普*等台廠大吃記憶體紅利。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台股2025年以創歷史新高姿態封關，2026年1月2日又以開紅盤的氣勢出航，顯示台股多頭架構極為穩固，上檔無壓，加上CES於6日開展、台積聯發科雙王法說在即，眾多利多因素可望帶動指數繼續上攻。

特別是半導體指數，上周五（2日）盤中最高已經來到938.93點，終場收在938.8點，創下歷史新高紀錄。

預期首季就有機會攀上千點大關，推升加權指數不斷續寫歷史新猷。

目前盤面資金聚焦記憶體以及IC封測等族群，並持續看好台積法法說概念、材料升級或短缺概念、高速傳輸等族群，成為法人布局1月半導體股亮點，投資人可以擇優布局半導體利基個股，或者透過台股半導體ETF捕捉台股這波上漲動能。