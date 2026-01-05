全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年漲幅高達76%，台股指數亦屢創新高，顯示在AI強勁需求帶動下，相關股市水漲船高。

野村投信表示，2025年東北亞股市皆有相當出色的表現。以日股來說，在2025年屢創新高，日經225指數站上5萬點關卡，除外資持續加碼，新制NISA也激勵日本民眾積極投資，相較於歐美等成熟股市，日股價值面具吸引力。近年東京證交所持續推動公司治理改革以提升股東權益等政策已見明顯成效，進一步增強投資人信心，2026年預期在日本政府政策支持下，日股仍有高點可期。