快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年漲幅高達76%，台股指數亦屢創新高，顯示在AI強勁需求帶動下，相關股市水漲船高。

⭐2025總回顧

野村投信表示，2025年東北亞股市皆有相當出色的表現。以日股來說，在2025年屢創新高，日經225指數站上5萬點關卡，除外資持續加碼，新制NISA也激勵日本民眾積極投資，相較於歐美等成熟股市，日股價值面具吸引力。近年東京證交所持續推動公司治理改革以提升股東權益等政策已見明顯成效，進一步增強投資人信心，2026年預期在日本政府政策支持下，日股仍有高點可期。

日股 日本

延伸閱讀

中駐日使館再稱公民遭無端辱罵毆打 籲勿赴日旅行

周線連二紅 樂觀氣氛持續拉升 台股三萬點指日可待

北韓2026年首度射彈 日本初判飛行軌道可能不規則

韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

相關新聞

PRICE…2026投資關鍵字 法人：須更重視評價與波動風險

人工智慧（AI）與科技類股帶領股市頻創新高，不少投資人居高思危，擔心股票過於昂貴。法人指出，在2026年，以美國為主的全...

錢進多重資產 可攻可守

2025年堪稱豐收年，美股三大指數連續三年繳出雙位數漲幅，台股加權指數全年亦大漲5,928點，連兩年刷新單年度漲點紀錄。...

主動式 ETF 跟著 AI 賺 法人看旺人工智慧供應鏈優勢

投信法人預期，1月底會議仍有望再降息，營造豐沛的資金行情；此外，2026年台股企業獲利的年增率由11%上修至20%。

2026第1季基金投資趨勢／純股票資產 大舉押注九成資金

中國信託投信表示，在川普政府「美國優先」政策與人工智慧（AI）應用高速擴散的雙重驅動下，市場不乏優勢題材。在2026年第...

全球市場觀測站／日股勇猛 雙利多助攻

上周全球股市表現分歧，成熟市場在2025年最後一周因假期因素交投意願相對清淡，亞洲股市表現相對突出，韓國股市在2025年...

台股2026年第一個交易日多頭強勁 半導體標的氣勢如虹

台股2026年第一個交易日多頭氣勢強勁，鎖定半導體績優股的台股半導體及IC設計等被動ETF股價勁揚，單日漲幅前三強為台新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。