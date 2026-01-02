一套資金的配置法則 股票+收益型 穩紮穩打

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

從新基金募集及資產管理業者調查來看，整體而言，科技股仍然最受青睞。不過，理財專家認為，科技類型波動較大，無論是科技基金，或以科技股為投資主的台股基金、美股基金，都是適合風險承受度較高的積極型投資人。

⭐2025總回顧

投資人如果風險承受度較低，通常適合不分產業或單一市場的全球型股票基金，或者兼顧資產配置概念的平衡型基金，透過基金均衡投資的方式，降低波動風險。

如果投資人只有一套資金，法人仍建議要做好資產配置。群益投信及第一金投信都建議，股票等成長型資產可占五成，收益型資產也占五成。如果是積極型投資人，則可將成長型資產比重拉高到六、七成。

基富通表示，除了挑選基金類型外，投資人可進一步透過金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），定期定額長期理財。

TISA基金經過專家篩選，兼顧長期績效與波動風險，同時申購零手續費，經理費率也低於一般基金，更適合長期投資理財

至於如何確定自己的投資屬性，理財專家指出，可以回想2025年4月川普對等關稅引發市場動盪時自己的反應。

投資理財 科技股 股票

延伸閱讀

美股早盤／2026年開紅盤！科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

2025年房市交易量恐下探至25萬棟 專家：若政策不鬆綁難春燕回巢

探視元旦寶寶！專家憂愈來愈難聽見新生兒啼哭 籲政府5大面向挽頹勢

閱讀數學／親子教養專家歐拉（上）

相關新聞

成長型資產 2026年投資主軸

新的一年開始，投信火熱募集新基金。從近期新募基金／ETF的名單來看，透過主動式ETF投資成長型資產仍是主流，反映投信業者...

一套資金的配置法則 股票+收益型 穩紮穩打

從新基金募集及資產管理業者調查來看，整體而言，科技股仍然最受青睞。不過，理財專家認為，科技類型波動較大，無論是科技基金，...

基金特蒐／台灣科技基金 穩步向上

台積電昨（2）日再創歷史新天價，帶動科技股走強，安聯台灣科技基金2025年績效達69%，一舉奪下年度績效第三強。展望第1...

五類資產 今年主打星

據基金平台業者對近30家投資機構最新調查顯示，超過96%的投信投顧業者認同「AI資本支出」仍是2026年最主要成長引擎，...

日經225指數 「升」機勃勃

日股於2025年表現亮眼，東證股價指數漲逾20%，日經225指數首度站上 50,000點，創下1989年後新高，反映出市...

黃金基金 閃閃動人

貴金屬無疑是2025年投資市場大黑馬，在主要產業型基金中，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%、全年漲幅逾150...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。