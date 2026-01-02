一套資金的配置法則 股票+收益型 穩紮穩打
從新基金募集及資產管理業者調查來看，整體而言，科技股仍然最受青睞。不過，理財專家認為，科技類型波動較大，無論是科技基金，或以科技股為投資主的台股基金、美股基金，都是適合風險承受度較高的積極型投資人。
投資人如果風險承受度較低，通常適合不分產業或單一市場的全球型股票基金，或者兼顧資產配置概念的平衡型基金，透過基金均衡投資的方式，降低波動風險。
如果投資人只有一套資金，法人仍建議要做好資產配置。群益投信及第一金投信都建議，股票等成長型資產可占五成，收益型資產也占五成。如果是積極型投資人，則可將成長型資產比重拉高到六、七成。
基富通表示，除了挑選基金類型外，投資人可進一步透過金管會推動的台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），定期定額長期理財。
TISA基金經過專家篩選，兼顧長期績效與波動風險，同時申購零手續費，經理費率也低於一般基金，更適合長期投資理財。
至於如何確定自己的投資屬性，理財專家指出，可以回想2025年4月川普對等關稅引發市場動盪時自己的反應。
