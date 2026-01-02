成長型資產 2026年投資主軸

新的一年開始，投信火熱募集新基金。從近期新募基金／ETF的名單來看，透過主動式ETF投資成長型資產仍是主流，反映投信業者看好元月行情及紅包行情。

最近基金平台對於投信投顧業者的調查顯示，資產管理業者普遍看好2026年仍將延續2025年多頭榮景，只是波動不會小，因此建議分散多元布局。

2026年的農曆新年在2月中旬，因此第1季新基金募集多半在元月或3月，尤其1月萬象更新，至少九檔基金/ETF搶在新年第一個月募集。這些新產品除了主被動式ETF之外，還包括連結型基金、組合型基金等。

至於投資標的，台股仍是大宗，尤其台股最近再創歷史新高，可望鼓舞投資人情緒，預期將提高基金募集熱度。

即將於本月募集的新台股產品包括主動中信台灣卓越（00995A）、主動安聯台灣及凱基台灣TOP 50。美股也是投信今年募集重點之一，元月就有大華美國MAG7+將開募，持有30檔個股。

在債券方面，野村10+澳洲公債為國內首檔澳洲債券ETF。野村看好澳洲具備真正的AAA債券信評等級，收益率有吸引力，又可分散押寶美債的風險。

此外，非投資等級債專家聯博投信則推出主動聯博全球非投ETF，希望透過主動選債為投資人捕捉收益與成長機會。

另外，國泰日本不動產則是台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF，連結iFreeETF東証REIT指數。野村臺灣創新科技50 ETF連結基金、野村美國增長股票ETF組合基金同樣於本月募集。

基富通、鉅亨買基金這兩大基金平台最近的調查也顯示，科技、台股、美股都是基金業者最看好的資產類別。

鉅亨買基金調查顯示，在2026年，投信投顧業者最愛美股，看好占比為81%，其次是科技股的69%、台股的65%。96%受訪業者看好人工智慧（AI）資本支出將會是今年最重要的成長引擎。

基富通調查全台40家投信投顧業者顯示，在單筆短期投資來說，看好度前三名分別為科技產業基金、美國平衡型基金、全球平衡型基金。至於1-3年的定期定額長期投資，科技產業基金仍舊一馬當先，高居第一，台股和美股基金分別位居第二名和第三名。

第一金投信指出，2026年金馬奔騰，全球風險資產仍可望活躍奔騰。全球AI產業仍是投資主旋律，包括AI全球科技大廠，及台灣AI強勢供應鏈等。

此外，還可以留意太空衛星等創新科技、受惠於AI產業發展的強力後援需求的公用事業等。不過，金馬奔騰波動也可能加大，投資組合配置最好也納入波動較低的信用資產類別。

群益投信除了看好美股及台股之外，也看好擁有政策加持與經濟成長動能強勁的印度股市。

債市方面，由於美國聯準會（Fed）降息強度仍需視經濟表現而定，因此建議投資人採取兼顧長短債的模式。