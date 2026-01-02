基金特蒐／台灣科技基金 穩步向上

台積電（2330）昨（2）日再創歷史新天價，帶動科技股走強，安聯台灣科技基金2025年績效達69%，一舉奪下年度績效第三強。展望第1季，經理人周敬烈表示，在AI需求帶動下，市場預期「淡季不淡」，投資策略將從題材轉向財報獲利，建議投資人應回歸基本面，而非盲從題材。

上是淡季，但預期將呈現「淡季不淡」趨勢，有望受惠於台積電本月14日法說會釋出的正面消息，預計營收和獲利動能依然強勁，且台積電今年的成長性將優於去年。

周敬烈分析，市場投資策略正由題材驅動的「作夢行情」，轉向以實際財報和獲利為主的「數字行情」，建議投資人應鎖定兼具高殖利率與成長性的公司，特別是那些去年第4季或全年獲利大幅提升且配息率穩定的企業。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈。安聯投信／提供

事實上，台積電憑藉在先進製程的市場主導地位和定價權，預期獲利有望優於市場預期，今年每股稅後盈餘（EPS）有機會達到80元以上，且美國廠的稀釋效應將被定價能力抵銷；而輝達（NVIDIA）、亞馬遜、Google、Meta、微軟等主要客戶為搶占市場，正加速推出新晶片，對台積電的先進製程產能需求迫切，並願意支付更高價格。

值得注意的是，記憶體產業自去年第3季末以來報價強勁上漲，漲價效應將直接反映在即將公布的季報上，預期財報表現將十分亮眼。周敬烈表示，此波漲勢源於獨特的市場供需動態，由於筆電和手機品牌在去年第3季預期第4季為淡季而未提前備貨，導致庫存極低。同時，韓國記憶體原廠為滿足雲端服務供應商（CSP）的龐大需求，調整了產能配置，自身庫存也處於低位。

根據美光（Micron）去年財報顯示，營收和獲利大幅增長，但存貨卻下降，這印證了「做多少、賣多少」的供不應求局面，預計從下游到上游的安全庫存回補周期至少需要兩到三個季度，在此期間記憶體價格將維持高檔；唯一的變數是CSP需求是否會突然踩煞車，但目前看來，今年上半年其資本支出下調的空間不大。另外，新一代AI晶片如輝達的Rubin、Amazon的Trainium 3、Google的TPU、Meta自研的ASIC及Microsoft的Maia 200等正加速推出，且為搶占市場而縮短測試流程，導致愛德萬（Advantest）和泰瑞達（Teradyne）等測試設備供應商的交期拉長，產能供不應求。

隨著製程推進至2奈米，晶體管數量超過2億個，測試複雜度顯著提升，需要更高針數的探針卡、系統級測試及預燒測試等流程，確保晶片在極端環境下的可靠性。

周敬烈看好，台灣半導體產業在此趨勢中迎來機會，晶圓代工龍頭為提升投資效率，傾向將技術門檻較低的晶圓測試外包，同時為具備現有潔淨室和測試空間的二三線測試廠帶來承接外包訂單的營運轉機，先進製程測試產能吃緊的狀況預計將持續，能見度延伸至2027年。

不過，消費性電子市場仍持續面臨挑戰，負面因素包括疫情期間購買的產品仍在服役，導致換機周期延長，以及CPU、記憶體等零組件價格上漲推高終端產品售價，尤其影響中低階產品的銷量。

操作心法

●科技股「貧富差距」預計將日益擴大，資金持續集中於AI領域

Google和Amazon正進行一場AI投資的「膽小鬼競賽」，憑藉其龐大的現金流持續投入研發和基礎設施建設，因此也讓台灣的硬體供應鏈受惠。潛在風險包括輝達為維持獲利而推動零組件標準化和集中採購，可能對供應鏈廠商的價格造成壓力。（崔馨方）

投資小叮嚀

●對於投資人，重要的是釐清投資動機：是基於「題材」還是「營收獲利」

●題材性投資周期短暫，若被套牢不應轉為長期價值投資的自我催眠

●資金的投資決策主要依據基本面分析，而非技術線圖

●建議投資人應關注每月營收、獲利能力、產業方向、先行指標以及客戶的營運狀況等基本面要素（崔馨方）