快訊

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

論文如「犯罪心得報告」高雄社會安全網高層性侵少女 檢起訴求重刑

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

96檔台股基金績效輾壓大盤 AI 驅動2026行情續看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股2025年再創歷史新高，全年上漲25.7%亮麗封關，年線連三紅，展現強勁多頭氣勢。統計台灣股票基金在2025年的整體表現，多達96檔基金績效勝過台股大盤報酬，表現相當亮眼。展望2026年，「鉅亨買基金」認為，AI已從單純技術突破，正式進入驅動產業升級與經濟成長的新階段，相關應用需求加速擴張，身處關鍵供應鏈的台灣，將持續成為全球資金關注焦點，台股2026年的行情依然看俏。

⭐2025總回顧

根據理柏台灣資料統計，台灣股票基金總計有129檔，其中96檔2025年的績效表現贏過大盤29.6%的報酬率(含息)，甚至多達47檔基金年度報酬超過50%，主動式基金整體表現相當突出。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣市場屬於資訊落差大、波動度高的淺碟型市場，真正的投資價值往往藏在市場尚未完全反映的產業與企業之中。主動式基金管理團隊憑藉長期研究、產業洞察與企業追蹤能力，能在震盪中辨識趨勢、精準選股，這正是持續創造超額報酬的關鍵。

張榮仁指出，近兩年AI技術快速滲透全球產業，從雲端運算、高效能運算到終端應用，AI已成為帶動跨產業整合與供應鏈重塑的核心引擎。而擁有完整半導體、電子製造與系統整合實力的台灣，成為全球AI發展的關鍵角色。隨著AI應用持續落地，不僅推升企業生產力與自動化程度，也加速產品創新並擴大獲利空間。即便美國科技巨頭競逐AI技術，對台灣供應鏈的依賴反而有增無減，進一步鞏固台灣在全球AI競賽中的戰略地位。

觀察總體經濟面，台灣2025年第3季經濟成長率達8.2%，明顯高於中國大陸同期的5.2%，主要動能來自機械設備投資與高科技出口。雖然內需消費成長相對溫和，但資本支出與外貿表現強勁，凸顯台灣在製造投資與全球供應鏈中的競爭優勢。隨著美國AI投資持續擴張，台灣高科技產品出口需求預期維持高檔，上市櫃企業營收與獲利動能可望同步提升，為台股中長期走勢提供穩健基本面支撐。

AI 台股

延伸閱讀

2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

2026年首個交易日台股再刷新歷史新高 法人看好元月行情值得期待

00894、00935一整年最噴…台積電權重都不到30％！股添樂：績效沒贏大盤就圖表找一檔吧

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國 他分析5大成功原因：教科書等級案例

相關新聞

五類資產 今年主打星

據基金平台業者對近30家投資機構最新調查顯示，超過96%的投信投顧業者認同「AI資本支出」仍是2026年最主要成長引擎，...

日經225指數 「升」機勃勃

日股於2025年表現亮眼，東證股價指數漲逾20%，日經225指數首度站上 50,000點，創下1989年後新高，反映出市...

黃金基金 閃閃動人

貴金屬無疑是2025年投資市場大黑馬，在主要產業型基金中，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%、全年漲幅逾150...

全球長照REIT 抗波動

美國經濟從近期各項數據看來，仍具韌性，不過，第1季投資市場可能出現波動。投信法人認為，2026年開春不妨利用長照產業不動...

基建產業三優勢 可攻可守

2026年國際主要股市可望續走牛市機率高，但也因處於高檔的波動幅度預料加劇，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投...

2026第1季基金投資趨勢／美國+全球收益 押六成資金

安聯投信表示，關稅影響放緩、人工智慧（AI）結構利基驅動成長引擎企業、寬鬆政策周期，都有利多頭行情延續。在2026年第1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。