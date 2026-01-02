96檔台股基金績效輾壓大盤 AI 驅動2026行情續看俏

台股2025年再創歷史新高，全年上漲25.7%亮麗封關，年線連三紅，展現強勁多頭氣勢。統計台灣股票基金在2025年的整體表現，多達96檔基金績效勝過台股大盤報酬，表現相當亮眼。展望2026年，「鉅亨買基金」認為，AI已從單純技術突破，正式進入驅動產業升級與經濟成長的新階段，相關應用需求加速擴張，身處關鍵供應鏈的台灣，將持續成為全球資金關注焦點，台股2026年的行情依然看俏。

根據理柏台灣資料統計，台灣股票基金總計有129檔，其中96檔2025年的績效表現贏過大盤29.6%的報酬率(含息)，甚至多達47檔基金年度報酬超過50%，主動式基金整體表現相當突出。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，台灣市場屬於資訊落差大、波動度高的淺碟型市場，真正的投資價值往往藏在市場尚未完全反映的產業與企業之中。主動式基金管理團隊憑藉長期研究、產業洞察與企業追蹤能力，能在震盪中辨識趨勢、精準選股，這正是持續創造超額報酬的關鍵。

張榮仁指出，近兩年AI技術快速滲透全球產業，從雲端運算、高效能運算到終端應用，AI已成為帶動跨產業整合與供應鏈重塑的核心引擎。而擁有完整半導體、電子製造與系統整合實力的台灣，成為全球AI發展的關鍵角色。隨著AI應用持續落地，不僅推升企業生產力與自動化程度，也加速產品創新並擴大獲利空間。即便美國科技巨頭競逐AI技術，對台灣供應鏈的依賴反而有增無減，進一步鞏固台灣在全球AI競賽中的戰略地位。

觀察總體經濟面，台灣2025年第3季經濟成長率達8.2%，明顯高於中國大陸同期的5.2%，主要動能來自機械設備投資與高科技出口。雖然內需消費成長相對溫和，但資本支出與外貿表現強勁，凸顯台灣在製造投資與全球供應鏈中的競爭優勢。隨著美國AI投資持續擴張，台灣高科技產品出口需求預期維持高檔，上市櫃企業營收與獲利動能可望同步提升，為台股中長期走勢提供穩健基本面支撐。