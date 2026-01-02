科技類股引領亞股延續漲勢 新興市場成長動能具韌性

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股市回顧。(資料來源：彭博資訊，含股利，統計至2026/01/02 16:00。波動風險為過去1年月報酬率之年化標準差，統計至2025/12/31)
本周以來，上證綜合指數上漲0.13%、香港恆生指數上漲2.01%、台灣加權股價指數上漲2.78%、日本東證指數下跌0.30%、南韓KOSPI指數上漲4.39%、印度SENSEX指數上漲0.75%、巴西聖保羅指數上漲0.14%。

⭐2025總回顧

台股由光電、半導體、電腦及週邊設備、其他電子等電子類股領漲走強，續創歷史新高價位。日本股市僅開市交易兩個交易日，受半導體廠鎧俠、愛德萬測試等電子電器類股與軟銀等資通訊類股領跌，小幅收黑。韓股由半導體大廠SK海力士、三星電子等電子電機類股領漲走強，突破11月初高點再創歷史新高價位，尤其SK海力士預計於2026年2月實現高頻寬記憶體HBM4量產，該股大漲12.85%。印股由塔塔鋼鐵、電廠NTPC、Mahindra汽車等股領漲走揚巴西股市主要受惠巴西石油等能源類股與B3證交所等金融類股領漲，小幅收紅。

富蘭克林證券投顧表示，受惠寬鬆的貨幣與財政政策帶動加以AI投資熱潮延續，評估2026年全球與新興市場仍將維持強韌成長動能，新興國家多國健全的政策與改革強化基本面，美國關稅的實施可能支撐當前全球區域化與回流生產的趨勢，此趨勢預計將使部分國家受惠。

此外，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，憑藉成熟的製造體系、快速演進的技術創新能力，以及龐大的人口與數據資源，不僅在AI基礎設施領域占有一席之地，更可能引領應用場景的擴展。中國大陸投資展望已漸趨穩定，雖然政治局勢與國際緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，且政府推動反內卷與去槓桿等措施將有助於改善結構問題。印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力，印度股市歷經2025年顯著落後整體新興市場表現後，2026年或有落後補漲空間。

印度 SK海力士 新興市場

相關新聞

五類資產 今年主打星

據基金平台業者對近30家投資機構最新調查顯示，超過96%的投信投顧業者認同「AI資本支出」仍是2026年最主要成長引擎，...

日經225指數 「升」機勃勃

日股於2025年表現亮眼，東證股價指數漲逾20%，日經225指數首度站上 50,000點，創下1989年後新高，反映出市...

黃金基金 閃閃動人

貴金屬無疑是2025年投資市場大黑馬，在主要產業型基金中，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%、全年漲幅逾150...

全球長照REIT 抗波動

美國經濟從近期各項數據看來，仍具韌性，不過，第1季投資市場可能出現波動。投信法人認為，2026年開春不妨利用長照產業不動...

基建產業三優勢 可攻可守

2026年國際主要股市可望續走牛市機率高，但也因處於高檔的波動幅度預料加劇，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投...

2026第1季基金投資趨勢／美國+全球收益 押六成資金

安聯投信表示，關稅影響放緩、人工智慧（AI）結構利基驅動成長引擎企業、寬鬆政策周期，都有利多頭行情延續。在2026年第1...

