科技類股引領亞股延續漲勢 新興市場成長動能具韌性

本周以來，上證綜合指數上漲0.13%、香港恆生指數上漲2.01%、台灣加權股價指數上漲2.78%、日本東證指數下跌0.30%、南韓KOSPI指數上漲4.39%、印度SENSEX指數上漲0.75%、巴西聖保羅指數上漲0.14%。

台股由光電、半導體、電腦及週邊設備、其他電子等電子類股領漲走強，續創歷史新高價位。日本股市僅開市交易兩個交易日，受半導體廠鎧俠、愛德萬測試等電子電器類股與軟銀等資通訊類股領跌，小幅收黑。韓股由半導體大廠SK海力士、三星電子等電子電機類股領漲走強，突破11月初高點再創歷史新高價位，尤其SK海力士預計於2026年2月實現高頻寬記憶體HBM4量產，該股大漲12.85%。印股由塔塔鋼鐵、電廠NTPC、Mahindra汽車等股領漲走揚巴西股市主要受惠巴西石油等能源類股與B3證交所等金融類股領漲，小幅收紅。

富蘭克林證券投顧表示，受惠寬鬆的貨幣與財政政策帶動加以AI投資熱潮延續，評估2026年全球與新興市場仍將維持強韌成長動能，新興國家多國健全的政策與改革強化基本面，美國關稅的實施可能支撐當前全球區域化與回流生產的趨勢，此趨勢預計將使部分國家受惠。

此外，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，憑藉成熟的製造體系、快速演進的技術創新能力，以及龐大的人口與數據資源，不僅在AI基礎設施領域占有一席之地，更可能引領應用場景的擴展。中國大陸投資展望已漸趨穩定，雖然政治局勢與國際緊張關係短期內不會改變，但經濟正在復甦，且政府推動反內卷與去槓桿等措施將有助於改善結構問題。印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力，印度股市歷經2025年顯著落後整體新興市場表現後，2026年或有落後補漲空間。