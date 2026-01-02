快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

新興市場債 後勁十足

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

據彭博統計，2025年新興市場債指數漲幅5%~10%等表現亮眼，連帶國內債券ETF漲幅前十強名單中，有高達九檔都是新興債ETF。展望2026年，法人認為，聯準會（Fed）仍然會持續降息，維持寬鬆政策，看好新興市場債券表現。

⭐2025總回顧

統計至12月31日，2025年債券ETF漲幅前十強依序為凱基新興債10+漲8.5%、中信低碳新興債6.8%、復華彭博新興債6.38%、台新JPM新興債6.35%、群益投等新興公債6.33%、國泰新興投等債5.9%、復華新興企業債5.8%、富邦歐洲銀行債5.7%、富邦新興投等債5.5%、元大15年EM主權債5.2%。

展望2026年，中國信託投信ETF經理人張瓈尹表示，全球主要央行仍保持資金寬鬆立場未改變，新興國家央行可能會維持寬鬆環境以提振經濟，有助資金回流，較高息收的新興市場料將持續得到資金青睞。整體而言，產業面受到政府支持，有助信用利差穩定。

群益投等新興公債經理人謝明志表示，隨新興市場通膨壓力緩解，為多數央行在2026年延續寬鬆政策提供空間，有望支撐經濟動能。

延伸閱讀

美元在美就業數據公布後走強 但2025全年跌逾9％

Fed本月降息面臨阻力 會議紀錄顯示官員意見分歧

聯準會12月會議紀要：官員對降息決策存明顯分歧

六檔高息型ETF 馬力十足

相關新聞

五類資產 今年主打星

據基金平台業者對近30家投資機構最新調查顯示，超過96%的投信投顧業者認同「AI資本支出」仍是2026年最主要成長引擎，...

日經225指數 「升」機勃勃

日股於2025年表現亮眼，東證股價指數漲逾20%，日經225指數首度站上 50,000點，創下1989年後新高，反映出市...

黃金基金 閃閃動人

貴金屬無疑是2025年投資市場大黑馬，在主要產業型基金中，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%、全年漲幅逾150...

全球長照REIT 抗波動

美國經濟從近期各項數據看來，仍具韌性，不過，第1季投資市場可能出現波動。投信法人認為，2026年開春不妨利用長照產業不動...

基建產業三優勢 可攻可守

2026年國際主要股市可望續走牛市機率高，但也因處於高檔的波動幅度預料加劇，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投...

2026第1季基金投資趨勢／美國+全球收益 押六成資金

安聯投信表示，關稅影響放緩、人工智慧（AI）結構利基驅動成長引擎企業、寬鬆政策周期，都有利多頭行情延續。在2026年第1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。