新興市場債 後勁十足
據彭博統計，2025年新興市場債指數漲幅5%~10%等表現亮眼，連帶國內債券ETF漲幅前十強名單中，有高達九檔都是新興債ETF。展望2026年，法人認為，聯準會（Fed）仍然會持續降息，維持寬鬆政策，看好新興市場債券表現。
⭐2025總回顧
統計至12月31日，2025年債券ETF漲幅前十強依序為凱基新興債10+漲8.5%、中信低碳新興債6.8%、復華彭博新興債6.38%、台新JPM新興債6.35%、群益投等新興公債6.33%、國泰新興投等債5.9%、復華新興企業債5.8%、富邦歐洲銀行債5.7%、富邦新興投等債5.5%、元大15年EM主權債5.2%。
展望2026年，中國信託投信ETF經理人張瓈尹表示，全球主要央行仍保持資金寬鬆立場未改變，新興國家央行可能會維持寬鬆環境以提振經濟，有助資金回流，較高息收的新興市場料將持續得到資金青睞。整體而言，產業面受到政府支持，有助信用利差穩定。
群益投等新興公債經理人謝明志表示，隨新興市場通膨壓力緩解，為多數央行在2026年延續寬鬆政策提供空間，有望支撐經濟動能。
