科技主題領跑 伺機介入

受惠於AI商機，台股再度展現強勁的動能，連續三年漲幅都超過兩成，去（2025）年加權報酬指數上漲29.4%，漲勢高度集中於電子類股與AI族群，連帶國內投資台股的ETF前十強都交出超過三成的亮眼表現，又以科技主題的ETF領漲。展望今年，法人認為，台股有望持續上攻，建議留意台股ETF的布局機會。

台股ETF漲幅比拚激烈，2025年台股原型漲幅前十強依序為中信小資高價30漲41.4%、野村臺灣新科技50漲40.3%、富邦科技39.2%、元大電子38.7%、國泰台灣科技龍頭37.8%、元大台灣50漲36.8%、富邦台50漲35.9%、新光臺灣半導體30漲35.47%、兆豐藍籌30漲35.42%、永豐智能車供應鏈34.6%。

中信小資高價30經理人韓聖弘對於能脫穎而出，認為主因鎖定的「千金股」與「高價股」族群往往是產業中具備技術護城河與強勢定價權的領導企業。舉例來說，去年4月對等關稅利空來襲時，高價股雖同樣面臨修正，但這類公司體質優異，一旦市場情緒回穩，資金往往最先回流這些具備基本面支撐的領頭羊，帶動股價率先創高。中信小資高價30精準捕捉了這股「強者恆強」動能，不僅快速填補4月的跌幅，更在下半年的AI與半導體行情中持續攻高。

相較於許多科技型ETF中台積電權重逾四成，甚至五成，中信小資高價30中台積電占比僅約為29%，不僅能適度參與半導體龍頭的長線成長，又能透過分散配置其他高價電子股，降低單一持股過重的風險。