年度績效十強 漲逾五成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

AI掀起科技革命、聯準會降息列車啟動等利多因素推動貴金屬行情、主要股市表現，連帶相關ETF也水漲船高。統計整體ETF，2025年漲幅前十強都超過五成。

⭐2025總回顧

根據CMoney統計至12月31日，2025年ETF漲幅前十強依序為期元大S&P黃金正2漲133.8%、期元大道瓊白銀129.8%、復華中國5G漲97.4%、國泰臺韓科技63.5%、元大航太防衛科技57.04%、期元大S&P黃金56.00%、富邦越南54.9%、第一金太空衛星53.4%、國泰臺灣加權正2漲51.2%、群益臺灣加權正2漲51.1%。

白銀及黃金頻頻創高後，受乖離過大以及提高保證金等因素影響，在2025年尾聲回檔。

不過，法人認為2026年持續看多，短線因飆漲過後市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險且須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

就股市來看，2025年按MSCI世界指數上漲21%，全球股市中以漲幅高達75%的韓國KOSPI指數表現最為亮眼，南韓科技股受惠AI發展強勢上揚驅動，其餘漲勢強勁的股市多數為新興市場，像是漲幅五成以上的有智利、捷克、巴基斯坦等，費城半導體指數漲幅也超過四成，台股全年度漲幅25%，位居全球市場中段班，與日經指數全年度26%的表現貼近。

第一金投信分析，預期在全球寬鬆方向，及各國政府財政刺激政策積極推展，可望支撐全球經濟成長復甦，2026年仍然是對股票較有利的環境，受惠AI正向評價與樂觀投資情緒，全球風險資產仍將呈現活躍表現，全球AI產業仍是投資主旋律，包括AI全球科技大廠，及台灣AI強勢供應鏈等。

此外，投資主軸還可以留意像是太空衛星等創新科技。

國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，2025年韓股中的記憶體族群表現亮眼，如三星電子、SK海力士等，其高頻寬記憶體（HBM）在TPU、GPU應用中不可或缺，顯示韓國在AI硬體領域的重要性。

國泰臺韓科技布局AI產業鏈，兼具現階段需求強勁的組裝與晶圓代工，以及未來高速傳輸與記憶體升級概念，長線趨勢可期，建議投資人可採取定期定額方式布局，應對市場雜音，台灣在先進製程與封測強勢，韓國記憶體則補足缺口，長線仍具吸引力。

