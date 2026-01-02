2026第1季基金投資趨勢／美國+全球收益 押六成資金

安聯投信表示，關稅影響放緩、人工智慧（AI）結構利基驅動成長引擎企業、寬鬆政策周期，都有利多頭行情延續。在2026年第1季，建議60%資金配置在美國及全球收益成長基金；15%在多重資產基金，增加AI投資加速器；10%在投資級及非投資等級債基金、5%新興債，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

安聯投信指出，儘管關稅仍是不確定因素，但美國經濟預測描繪出更理想的金髮女孩情境。隨著失業率可望下降、通貨膨脹接近政策目標，貨幣政策有望偏寬鬆，都將繼續支撐風險資產。不過，歷經2025年的強勁表現之後，金融市場動盪程度可能加大，建議投資人以多元布局來應對波動環境，同時平衡收益與成長。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金全部持有美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的一檔基金，到2025年11月底持有金額為8,002億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.73~7.92%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到11月底規模達647億元。

至於安聯全球收益成長基金，除布局股票（搭配選擇權）、可轉債、非投資等級債外，也增加投資等級債部位，以優化投資組合平均信評。目前基金以美國資產占68.7%最多，其次是歐洲的15.2%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.04~7.28%。

在多重資產方面，面對AI產業升級加速，布局策略也要跟上，可增加AI投資加速器。安聯AI收益成長多重資產基金到11月底的規模達142億元。股票部位以資訊科技占44.3%最多，其次是工業股的15.2%、金融股的11.3%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於8.04~9.18%。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，隨著產業發展，各階段主導者將更迭。AI熱潮將跨入第四年，發展將從基礎建設轉向應用端。AI基礎設施需求的算力擴充有望延續，加上受惠於中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。

在AI時代，台股基金自然不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，到11月底，安聯台灣科技基金規模821億元、安聯台灣大壩基金409億元，安聯台灣智慧基金340億元，分別是台股基金第一、三、六名，這三檔基金2025年的漲幅介於54-69%，都遙遙領先大盤及同型基金平均。

另外，安聯在2025年7月中旬推出第一檔台股主動式ETF，即主動安聯台灣高息（00984A），掛牌以來上漲逾一成。經理人施政廷持續看多的族群包括AI供應鏈，尤其是電源、散熱、印刷電路板（PCB）及記憶體等；傳產如運動品供應鏈，將受惠於世足賽等題材；金融股則可望成為降息環境中穩定的配息來源。

在固定收益方面，安聯投信認為，投資人可以布局安聯投資級公司債基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯新興債券收益組合基金等標的，來獲取多元優質收益。尤其新興市場債受惠於供應鏈及貿易重組，信評可望調升，除債息有吸引力外，也可能有資本利得的空間，有利於持續吸引資金進駐。