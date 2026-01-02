日經225指數 「升」機勃勃

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

日股於2025年表現亮眼，東證股價指數漲逾20%，日經225指數首度站上 50,000點，創下1989年後新高，反映出市場信心與結構性改革正雙軌驅動。法人看好， 2026年日股在日銀升息、上市公司推動公司治理、民間投資熱絡等三大支柱支撐下，將持續走強。

野村投信投資策略部副總張繼文分析日本股市當前具有三大支柱。首先是宏觀環境穩健，通膨與利率轉向利多。因日本央行在確認通膨與薪資同步提升後，有可能於2026年啟動溫和升息，政策利率上調至約1% 水準。有鑑於日本已逐步升息，名目GDP依然持續穩健增長，企業獲利動能仍相當穩健，在經濟與企業獲利同步擴張的階段，日銀升息可被視為經濟復甦與重返成長軌道的象徵，亦有助於中長期金融環境回歸健康，預估日本股市上升趨勢可望延續。

第二，結構改革效益初現，企業績效可期。日本交易所亦要求上市公司提升資本效率，並推動治理透明化。改革逐步落地，每股稅後盈餘（EPS）與股東報酬率同步提升，為中期市場走勢奠定穩固基礎。

第三，內需回溫與民間投資熱絡。根據日本野村資產管理報告，日本企業2025年資本支出逾 6 兆日圓創下新高，預期2026年仍維持強勁，主要動能來自企業穩健獲利，以及政府積極推動的數位轉型與能源改革計畫。

聯邦投信亦根據IMF於2025年10月公布的世界經濟展望指出，日本2025年實質GDP成長率預估為1.2%，2026年雖可能放緩至0.6%，但仍大致貼近日本央行估算約0.7%的潛在成長率水準，顯示日本經濟已由低迷期轉向穩定擴張。

若從名目面觀察，2025年第3季日本名目GDP年率換算約為665兆日圓，創下歷史新高，反映通膨、投資與內需同步改善。在日本經濟回到名目成長、升息節奏可控的環境下，透過多重資產配置參與日本市場，更有利於平衡報酬與波動。

