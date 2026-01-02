五類資產 今年主打星

據基金平台業者對近30家投資機構最新調查顯示，超過96%的投信投顧業者認同「AI資本支出」仍是2026年最主要成長引擎，多數也認為2026年降息機率高，差別在於降息幅度與節奏。至於資產及區域的投資機會，則以美股、科技、台灣、全球與日本股市等五大類最為看好。

進一步看調查結果，資產管理業者認為，2026年的成長動能主要來自於AI資本支出等企業端投資動能，而非財政刺激與消費回溫。近九成受訪業者認為，2026年降息為基本情境。

2026年最看好的資產

受訪機構對通膨的預期高度集中於2.5-3.5%區間，且認為債券投資機會主要集中在短、中天期債券，而非長天期債。

調查顯示，企業投資與科技升級將是支撐景氣循環的核心力量，這也反映在業者看好的資產上。在2026年，投信投顧業者最愛美股，看好占比為81%，其次是科技股的69%、台股的65%。看好度第四至十名資產類別依次為全球股票、日股、黃金、美元非投資等級債/複合債、全球投資等級公司債、新興亞洲股票、中國大陸股票。

這份資料來自基金平台業者鉅亨買基金對安聯、貝萊德、元大、富邦與國泰等近 30 家投信投顧業者調查的彙整。該公司總經理張榮仁指出，調查顯示，股票仍是主要戰場，但配置邏輯已從全面追價，轉向聚焦能將成長有效轉化為獲利的產業與市場。

潛在黑天鵝風險包括AI投資動能放緩、地緣政治衝擊、金融環境轉趨緊縮等因素，都可能引發資產重新定價。

對於市場高度共識看好的AI熱潮，中租基金平台總經理蘇皓毅建議，投資人可從三大方向著手。

首先，提高資產負債表穩健、現金流充裕且具定價力的大型優質企業配置比重，AI領域更要分散布局；其次，落實多元配置策略，考量各國景氣周期與產業結構差異，除美股外，應逐步提高新興市場的投資比重。第三，掌握債市甜蜜點，隨2026年降息預期升溫，中長天期債券有望展現較佳表現，適度配置存續期較長的高評級非投資等級債券及新興市場美元債，可兼顧息收與資本利得空間。

值得留意的是，AI基礎建設需要大量資料中心、算力與能源投入，電力供給的物理限制將成為天然調節機制，這也讓擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司成為隱形受益者之一。