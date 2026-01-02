基建產業三優勢 可攻可守

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
投信法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，具備攻守兼備的投資機會。聯合報系資料照
2026年國際主要股市可望續走牛市機率高，但也因處於高檔的波動幅度預料加劇，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，擁有攻守兼備的投資機會。

聯邦投信表示，近年全球基礎建設投資力道持續升溫，從傳統的公用事業、交通運輸、能源輸配，一路延伸到資料中心等新題材，特別是AI與雲端運算快速擴張，帶動用電需求大增，推升電力設備、輸電網路與冷卻系統等基礎建設投資，使基礎建設從防禦型產業進一步升級為結構性成長產業。

基礎建設企業多具備特許經營、長約機制、價格轉嫁能力高等特性，使其在通膨環境中仍能反映成本、維持獲利水準；在降息背景下，其穩定現金流與高股利特性，亦吸引資金青睞。根據Bloomberg統計，除金融海嘯時期外，過去三次聯準會降息周期，全球基礎建設指數表現皆不俗。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，AI公用基建迎接爆發性成長期，公用事業2025年在全球金融市場表現突出，漲幅逾兩成於MSCI各產業指數中位居領先群，公用事業不再只是傳統防禦資產，在轉速新引擎推升下成為加速成長型資產。

摩根士丹利最新研究報告指出，人工智慧資料中心將成為未來電力需求的主要驅動力，預計未來五年內，資料中心用電將占整體新增電力需求的75%，看好2026年潔淨能源類股表現。

國泰投顧表示，當市場面臨不確定性時，往往促使投資人轉向防禦性較佳的公共事業類股。全球基建類股以公共事業為主，另有包含工業運輸、能源運輸及電訊發射塔等相關產業，當全球面臨經濟不確定性，基建類股因其頻繁使用的特性，可創造恆常性收入，有望在波動市場中成為投資人的避風港。

