全球長照REIT 抗波動

美國經濟從近期各項數據看來，仍具韌性，不過，第1季投資市場可能出現波動。投信法人認為，2026年開春不妨利用長照產業不動產證券化基金，同時為投資組合增添收益性，並降低投資組合波動度。

人口老化已是全球長期趨勢，反觀因社會趨勢與AI科技產業發展快速，對房地產產業出現影響，也出現需求大於供給的變化；富邦投信認為，預計未來十年「人口老化」的主題將是不動產產業中「醫療照護產業」的利多驅動因素。

分析國內已核備不動產證券化基金，其中有關醫療保健的富邦長照產業收益不動產證券化基金，受惠全球少子化社會趨勢、AI科技需求增溫，以及這類長照產業的供給少於實際龐大需求、相關不動產REIT價格水漲船高帶動下，該基金表現亮眼，無論2025以來、二、三年表現均名列前四分之一。

富邦長照產業收益不動產證券化基金經理人蕭智偉表示，以美國為例，美國80歲以上人口增長率在2025年至2030年複合成長率為5%，而老年住房開工呈現下降趨勢，顯示供應緊俏；自2008年來，老年住房租金增長1.8倍，但老年人群體財富累積達4.2倍，將推動長照相關不動產業需求及價格走高。

2026年聯準會（Fed）降息趨勢不變下，寬鬆利率帶給REIT市場正面的投資環境，老年住房市場的供需緊俏持續，提供產業長期的成長動能，而醫療保健相關不動產證券化（REIT）的營運資金流呈現較高增長趨勢，給予股價與現金股利上漲空間，因此建議投資人不妨趁早留意這塊市場的長期投資趨勢，並掌握成長與收益並重的投資機會。

投信法人指出，看好AI應用蓬勃發展促使雲端服務供應商持續投入資本支出，資料中心需求強勁；其次，全球高齡化下的高齡住宅需求看俏；再者，川普關稅政策正逐漸帶動製造業回流美國，預期工業地產的租賃續約需求依舊強勁。此外，日本首相高市主張積極投資尖端產業，如AI、半導體與核能等，辦公室與企業廠房需求將與日俱增，強勁的基本面與獲利能力得以抵銷利率上升帶來的壓力，看好日本商業不動產的強勁租賃需求與獲利能力。