貴金屬無疑是2025年投資市場大黑馬，在主要產業型基金中，黃金貴金屬股票型基金12月平均上漲9.27%、全年漲幅逾150%均居冠，主要反應地緣政治風險升級、美國聯準會降息及主要央行買盤所推升。受金礦股帶動，天然資源股票型基金平均也有4.62%漲幅。

黃金價格上漲主要受結構性轉變推動，包括央行需求、財政憂慮及去美元化。但一些較傳統因素也起推波助瀾的作用，例如，黃金與股票和美國國庫債券相關性低，加上其作為「實體資產」在保護購買力方面價值，在地緣經濟格局日益分散環境將進一步加強。展望未來，安聯投信預期，黃金的策略性價值將持續至2026年；短期市場調整或可帶來入市良機。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，黃金後市有望受惠於停滯性通膨避險需求增、全球主要央行維持淨買入、消費性需求進入旺季；另外，美元下跌、持續的地緣政治緊張局勢及全球黃金ETF強勁的資金流入，加上中國大陸和印度是全球黃金首飾的主要消費國，其需求是推動全球黃金市場的重要因素。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，黃金具備不與任何政府或金融體系掛鉤、與其他投資資產相關性低的獨特優勢。其可做為美元替代貨幣、價值可保存，亦可做為市場動盪時的防禦資產。尤其目前全球投資人持有其他國家債務與貨幣的意願愈來愈低，黃金成為很好的分散投資工具。

不僅黃金，近期不少原料料都出現大幅飆漲。復華全球原物料基金經理人蔡盛宇表示，隨美國聯準會重啟降息後，後市布局將加碼黃金、銅礦、房地產建材類股，以及其他原物料類股比重，搭配核能相關、電網建設及AI電力公司等類股。預估2026年全球銅礦將供不應求且供需缺口將持續放大，看好銅礦商類股後市表現機會。

至於能源股部分，由於OPEC+持續增產，導致原油供過於求，短線採減碼因應，持續留意中東地緣政治與旺季需求變化。