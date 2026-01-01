快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

2025年封關，台股不畏關稅變數、地緣政治與利率政策等重重考驗，挾AI題材與資金行情，日、月、季、半年及年線五線收紅、劃下完美句點。而規模前十大的主動式台股基金不論在規模成長與績效表現上，也多繳出搶眼成績單，從容應對波動的2025年。

根據投信投顧公會統計，截至2025年11月底，主動式台股基金規模前十大集中在安聯、統一、國泰、元大與野村等投信；其中安聯投信旗下三檔主動式台股基金，包括安聯台灣科技、安聯台灣大壩與安聯台灣智慧基金規模分別位居第一、第三與第六，合計規模超過1,571億元。

觀察主動式基金前十大規模和績效表現，安聯台灣科技、統一奔騰兩檔2025年11月底前基金規模增幅逾六成，安聯台灣科技基金規模達821.1億元，為最大主動式台股基金；再看績效，前十大主動式台股基金2025年有22.5%到67.3%不等表現。

展望後市，安聯投信台股團隊指出，美國關稅影響放緩，且S&P500企業2025、2026年獲利預估也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現；預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現，結構式成長動能仍有望支撐後市。2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越2025年。分產業看，預估電子2026年仍維持高速成長約24%，而金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。觀察產業面，根據美國大廠及供應鏈訪查，AI人工智慧相關需求真實且強勁，資料中心建置及AI硬體擴產持續，AI軟體及應用也持續發展。

統一投信台股團隊表示，AI是美國展示下一波戰力最重要投資。沙烏地阿拉伯、卡達、歐盟、英國等國家紛紛投入主權AI建置，整體產業成長趨勢非常明確。

