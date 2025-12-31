美股近期雖震盪回檔，但法人認為屬高檔整理，尚未出現泡沫化跡象。觀察美股基金表現，今年以來多檔績效仍繳出雙位數報酬，顯示企業獲利與成長動能支撐仍在，資金並未明顯撤離風險性資產。

據理柏資訊統計至26日，觀察美股基金今年來績效表現：貝萊德美國靈活股票、東方匯理基金美國鋒裕股票、摩根士丹利美國增長、東方匯理基金美國研究股票、美盛美國增值、富蘭克林高科技、貝萊德美國價值型、摩根士丹利美國優勢、安盛投資管理美國股票、先機北美股票等，績效皆達13%以上，且無論是近六個月、一年的績效皆達雙位數成長。

觀察近五十年來，全球金融市場歷經多次資產價格大幅波動，從1970年代的黃金、1980年代的日本股市、1990年代的網路科技熱潮，到後續的房市、新興市場與生技產業，每一輪行情皆反映特定時代背景下的資金環境與結構性成長題材。

據美國銀行（BofA）全球投資策略團隊與彭博資料統計，近年市場關注科技成長股與主題型資產，漲幅雖然相對顯著，但若與2000年網路泡沫時期相比，整體結構已有明顯差異。

貝萊德iShares亞太區主管Nicolas Peach表示，儘管全球政經情勢充滿挑戰，仍看到美國企業展現高度韌性與創新動能，尤其AI主題正快速擴散至醫療、工業與金融等產業，為企業帶來實質營收貢獻。美股中長期基本面仍具支撐力，投資人可聚焦營運效率高、能夠善用新科技的優質企業，掌握下一階段成長機會。

策略上，美股今年仍維持強勁且中長期牛市趨勢，近期股市創高後出現震盪主要反應市場對評價水準與後續動能轉趨審慎。儘管短線高檔震盪難以避免，但整體經濟基本面與企業獲利仍良好，有望延續歲末行情，投資配置建議採穩健且多元配置，透過一股、一債、一平衡的麻花策略美元及非美元資產並進，掌握跨年行情。