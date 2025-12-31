境外科技型基金今年來全面走強，多檔產品績效飆逾三至五成，包括亞洲科技、半導體、物聯網等主題基金漲勢凌厲。法人建議，可在市場震盪期間，透過境外科技型基金採取逢低分批或定時定額方式，長線參與科技產業成長，掌握AI與半導體黃金供應鏈所帶來的投資機會。

觀察今年來境外科技型基金表現，根據CMoney統計至26日，其中：統一新亞洲科技能源、第一金亞洲科技績效突破五成；復華全球物聯網科技、復華亞太神龍科技、統一全球新科技、瀚亞亞洲科技資本家股票、富邦全球關鍵半導體，也有42%以上；兆豐全球元宇宙科技、摩根東方科技、統一全球智聯網AIoT等則達35%以上的表現。

回顧2012年以來14年間，科技股有11年表現優於標普500指數，展望2026年，全球科技產業持續樂觀。在AI投資浪潮與降息循環雙重利多下，主要雲端服務供應商資本支出持續增速，2026年投資預測值仍有上調空間。

綜合統一、第一金、復華投信表示，2026年投資機構對於金融市場的三大共識包括：貨幣政策寬鬆、AI深度應用、金融市場動盪加大等。其中，AI深度應用趨勢方面，從資料中心運作，到AI晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求，AI資本支出熱潮仍會在2026年持續，電力是AI時代最強軍火供應商，而公用事業與基礎建設從過往民生提供角色，也出現結構性需求轉變，後市AI結構性成長紅利可期。

AI伺服器機櫃的架構升級與核心技術的規格躍升，將是2026年最主要的投資主軸。隨著輝達（NVIDIA）GPU與各家ASIC持續推出新世代產品，從電源散熱到光模組、從載板到PCB，整個供應鏈升級態勢明確。

展望2026年，富邦投信表示，隨著AI伺服器供應鏈、CoWoS先進封裝、記憶體以及AI PC等多元應用持續發酵，科技產業仍具備成長動能，相關投資題材可望延續。目前AI產業發展仍屬結構性成長階段，並未出現明顯過熱或泡沫跡象。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶補充，有鑑於企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動的市場，仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。