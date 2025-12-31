2026第1季基金投資趨勢／配置主被動 ETF 掌握成長契機

復華投信表示，預期2026年全球景氣溫和成長，企業獲利增速仍佳，相關成長題材仍是掌握明年第1季全球金融市場機會主軸，基金投資建議可採多區域配置，透過主動式共同基金、ETF，以及被動式ETF布局。

復華投信建議，台股主、被動式ETF配置比重40%，藉由經理人主動研究選股操作，領先布局台股成長潛力題材，或透過追蹤指數掌握台灣最具競爭力的電子科技業收益機會；40%可透過跨國股票型基金布局，獲取AI科技產業趨勢及大中華、美、日等強勢市場投資契機；20%布局於全球型平衡型基金，藉由區域分散與股債彈性配置，以因應景氣循環波動，追求長期績效成長。

主動復華未來50（00991A）是台股主動式ETF新生力軍，訴求前瞻產業趨勢，挖掘台股未來50新霸主，由於主要成分股聚焦目前最具產業成長性的AI供應鏈題材，自掛牌以來持續吸引投資人青睞。據統計，掛牌首周成交量居台股主動式ETF之冠，規模從首次募集的108億元成長至176億元（截至12月29日），受益人數達6.7萬人。展望後市，經理人呂宏宇認為，AI需求熱絡，使台股明年企業獲利維持成長，多頭行情趨勢仍未改變，建議可採逢低分批方式布局。

規模逾千億元、聚焦台股電子高股息題材的復華台灣科技優息ETF，為持續優化追蹤指數表現，開啟自2023年6月掛牌以來三大異動變革。官網公告顯示，成分股數將由現行40檔調整至50檔、新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年一次增加至二次。根據26日臺灣指數公司公布最新成分股定審結果，新增16檔、刪除六檔股票，台積電、聯發科等指標龍頭股入列，強化AI供應鏈布局完整度以及息收機會。

理柏資訊統計，復華華人世紀基金今年來報酬逾六成，中、長期累積報酬率亦名列同類型前茅，規模從去年底約30億元，成長至113億元（截至11月底）。該基金經理人胡家菱因應2025年全球股市多空因素交雜，行情波幅加大，布局採取靈活彈性策略，例如在4月貿易戰利空大跌時，洞悉川普「TACO」本質逢低布局，並鎖定AI、電力能源建設、軍工國防及製造業回流美國等利多題材，同時分散國家投資、降低過度集中風險，機動調整持股。

聚焦科技主題的復華全球物聯網科技基金，受惠AI高成長趨勢，今年來漲幅突破四成，優於MSCI世界資訊科技指數的24%，基金整體規模來到170億元（截至11月底），為投信發行海外科技股票主題基金之冠。經理人黃俊瑞認為，看好科技股後市表現機會，基金持股採中性偏多操作，並根據總經市況及企業基本面展望進行汰弱留強，聚焦長期基本面佳類股。

復華全球平衡基金為跨國投資平衡型基金，根據官網月報顯示截至11月底，該基金總規模137億元，經理人看好後市布局相對積極，目前股票比重約八成，主要配置於長線產業趨勢增長投資主題，美股配置約五成最高，其次是台、日、韓等亞股部位，透過全球化布局參與多重趨勢上漲契機，並避免投資過度集中風險。