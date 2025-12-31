科技、日歐股 人氣旺

根據集保中心最新公布的ETF受益人數，12月26日當周ETF整體受益人數雖較前一周減少，但若拉長至今年以來觀察，市場結構性趨勢依舊明確，受益人數成長率超過100%的ETF多達十檔，其中以科技型及日本、歐洲股票ETF最受投資人青睞。

今年來受益人成長表現最亮眼的ETF，首推富邦科技ETF（0052），受益人數年增率高達898.5%，最新受益人數已達27.0萬人，成長幅度明顯領先市場其他熱門ETF。其次是中信日本商社ETF，受益人數年增525.2%，第三名則是富邦歐洲ETF，年增率達253.8%。

整體來看，今年受益人數爆量成長的族群，明顯集中於科技與日歐市場，特別是完成ETF分割後、具備「甜蜜入手價」優勢的0052與元大台灣50，更有效降低投資門檻，吸引大量投資人進場布局。

近期台股走勢與美股四大指數維持高度連動，加權指數持續創高，顯示多頭結構穩健。市場先前對AI泡沫化的疑慮，隨美國科技巨頭財報持續驗證獲利能力，並同步擴大資本支出規模，相關擔憂已明顯降溫。法人普遍認為，AI已由過去的概念題材，正式邁向落地應用階段，成為支撐台股科技產業長線成長的核心動能。

富邦科技ETF經理人洪珮甄指出，近期AI產業的投資邏輯已出現結構性轉變。根據摩根大通分析，AI投資動能已從過去「害怕錯過行情」的FOMO（FearofMissingOut），轉為「害怕被淘汰」的FOBO（FearofBecomingObsolete）。在FOBO心理主導下，AI不再是可有可無的選項，而是攸關企業競爭力與生存權的必要投資，即便面臨景氣循環或資金成本偏高，企業仍將持續加碼在算力、資料中心與AI應用的相關布局，2026年科技產業的成長動能仍值得期待。

中信日本商社ETF經理人辛忠駿表示，日本商社有波克夏加持。股神巴菲特年底正式交棒，波克夏海瑟威將交給阿貝爾掌舵。市場聚焦股神一向很喜愛的日本五大商社，阿貝爾定調「至少長抱50年」。波克夏持股三菱、三井都超過一成，丸紅今年股價更大漲逾八成。而目前波克夏掌握超過3,800億美元現金水位，未來是否加碼熟悉的能源相關布局，也備受市場關注。