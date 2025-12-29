新興市場 成長動能強 台、陸、印度股市有魅力

成熟市場股市如美股今年漲勢大，評價面上估值處於高水平，法人普遍認為，隨美元可能走弱，加上亞洲科技產業蓬勃發展，推升投資人對新興市場的興趣。除了持續受惠AI供應鏈的台股，漲勢落後的陸股、印度股市，可望受惠經濟緩步復甦及內需，法人看好新興市場相關產品的成長動能。

滙豐投信投資長韋音如表示，在積極的政策措施、持續的市場改革及科技進步支撐下，亞洲股市的整體前景依然樂觀。

亞洲區不僅借助全球有利因素，更憑藉科技創新及政策成熟度，打造屬於自己的成長引擎。世界格局正重新調整，亞洲也走向世界舞台的中心。

滙豐投信指出，2026年全球貿易形勢將會充滿挑戰，但亞洲及新興市場仍有望維持較高的成長率。區域貿易一體化有助於抵銷與美國貿易疲軟的影響，同時財政及貨幣政策依然發揮支持作用，國內需求保持韌性。美國聯準會降息將為新興市場央行提供更多放寬貨幣政策的空間，預測大多數新興市場在2026年可能會跟隨聯準會的降息腳步。

另一方面，預期中國將持續致力穩定國內經濟，推出一連串針對性的刺激措施，其中包括為消費者提供財政支持，同時優先投資科技產業。印度則仍是亞洲區表現亮眼的國家，政府投資已成為驅動其成長的關鍵因素。受惠於近期改革商品及服務稅 （GST） 等措施，印度龐大的內需主導型經濟也有助其抵禦全球經濟不利因素。

富蘭克林證券投顧表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心從原物料、能源轉向科技、消費與服務，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，隨著資本加速流入、政策環境持續優化，以及跨國合作深化，亞洲不僅有望在AI基礎設施領域占有一席之地，更可能引領應用場景的擴展。