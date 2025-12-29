快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

美債標的 吸金一把罩

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

投資人對於聯準會2026年降息仍有期待，各類債市普遍小漲，並以受惠美元貶值以及商品上漲的新興國家當地公債換成美元漲幅領先。

⭐2025總回顧

過去一周淨流入整體固定收益型ETF達251.6億美元，其中淨流入美國債市規模146.5億美元，亞洲亦獲69.6億美元淨流入。

依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入105.4億美元，但非投資等級債市遭小幅淨流出0.6億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。

看好的國家例如馬來西亞、印度、巴西以及墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。

全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。

延伸閱讀

10年期、2年期美債微跌！辣媽「短期內快速下跌機率低」：要等1月出方向

假醫美董娘誆投資鳳凰電波 年報酬率破300％吸金1.3億落網

財經大佬觀念過時？他直言「美債成垃圾、黃金被低估」引論戰

中連13個月增持黃金 美債則續減持 創金融海嘯新低

相關新聞

台股基金績效傲人 前五強今年來漲幅逾六成 規模同步成長

台股昨（29）日再創歷史新高，台股主動式基金今年來表現亮眼，多檔績效突破六成，主因受惠AI供應鏈、半導體與高階製造題材推...

2026第1季基金投資趨勢／股八債二策略 拚富貴穩中求

國泰投信指出，股市具長線成長動能，但波動加劇，適度搭配債券可降低風險並提升報酬韌性，2026年第1季建議採取股八債二策略...

美債標的 吸金一把罩

投資人對於聯準會2026年降息仍有期待，各類債市普遍小漲，並以受惠美元貶值以及商品上漲的新興國家當地公債換成美元漲幅領先...

新興市場 成長動能強 台、陸、印度股市有魅力

成熟市場股市如美股今年漲勢大，評價面上估值處於高水平，法人普遍認為，隨美元可能走弱，加上亞洲科技產業蓬勃發展，推升投資人...

新基金募集鬧熱滾滾 涵蓋美科技股、澳債等主題

迎接新的一年，國內投信新募產品聚焦創新成長題材，預期2026年將延續2025年的偏多行情，但由於基期偏高，因此新募產品納...

美股耶誕行情報佳音 法人：受惠AI產業 可布局

雖然投資人對於人工智慧（AI）仍然有疑慮，但AI概念股再度走強，美股耶誕行情報佳音，提振投資信心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。