美債標的 吸金一把罩

投資人對於聯準會2026年降息仍有期待，各類債市普遍小漲，並以受惠美元貶值以及商品上漲的新興國家當地公債換成美元漲幅領先。

過去一周淨流入整體固定收益型ETF達251.6億美元，其中淨流入美國債市規模146.5億美元，亞洲亦獲69.6億美元淨流入。

依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入105.4億美元，但非投資等級債市遭小幅淨流出0.6億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去很長一段時間，新興國家政府做對了很多事，但因為美元強勢，導致投資人無意願投資，而今可明顯感受到資金回流的風向變化。然而，也不是所有新興國家都一樣，仍需要精選。

看好的國家例如馬來西亞、印度、巴西以及墨西哥等可受惠全球供應鏈和貿易夥伴重組、南非聯合政府積極建設並改善財政，甚至調降通膨目標的題材令人驚喜。

全球去美元資產化趨勢才剛開始，新興國家公債殖利率普遍高於成熟國家，展現很多投資機會。