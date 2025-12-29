台股基金績效傲人 前五強今年來漲幅逾六成 規模同步成長

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股基金，績效傲人。聯合報系資料照
台股昨（29）日再創歷史新高，台股主動式基金今年來表現亮眼，多檔績效突破六成，主因受惠AI供應鏈、半導體與高階製造題材推升，且在專業經理人的產業研究與主動調整能力下，績效與規模同步成長，成為今年台股基金市場的大贏家。

隨著元月外資假期結束、資金回流，加上美股新一季財報季啟動、CES展登場，以及台股2025年全年營收於1月上旬陸續公告，多項利多交會，有望推升台股持續挑戰歷史新高。

據CMoney統計至26日，觀察台股基金今年以來表現，野村台灣運籌、野村鴻運、安聯台灣科技、富邦日盛、野村e科技，分別以65.3%、64.9%、63.5%、62.5%、61.1%霸榜績效前五強。

除績效外，富邦新台商基金規模48億元，今年來規模年增率達161.3%、野村台灣運籌基金規模達34.4億元，成長率高達153.9%；當中規模最大的安聯台灣科技基金達821.1億元，今年來規模亦成長63.1%，展現大型基金在行情熱絡下仍具吸金能力。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，隨全球AI投資與電力基礎設施同步擴張，台股2026年可望延續結構性行情，明年GB300平台進一步升級，AI工廠產出可較Hopper平台提升至50倍，而台灣散熱、機殼、液冷零組件與工業控制鏈受惠。

富邦新台商基金經理人謝尚謹指出，美國第3季實質GDP年化成長率達4.3%，明顯優於市場原先預期與共識，美國企業2026年獲利成長仍有機會優於2025年，台股企業獲利增速亦可望同步加快。配合2026年第1季台灣央行貨幣政策與房市調控可能出現鬆綁空間，整體金融環境朝向寬鬆，有助市場資金活絡。後續可持續關注AI供應鏈、水冷散熱、CPO與電源管理等具備成長潛力的關鍵族群。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，回歸基本面，根據台股團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估將成長21%，動能預期超越今年。預估電子2026年仍維持高速成長約24%，金融、傳產受惠於低基期，預估將分別成長7%、16%。預期台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點，但不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，或成為個股股價波動原因，判別具實質基本面成長性的產業及個股，將是投資組合能否繳出穩定獲利關鍵。

