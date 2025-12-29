2026第1季基金投資趨勢／股八債二策略 拚富貴穩中求

國泰投信指出，股市具長線成長動能，但波動加劇，適度搭配債券可降低風險並提升報酬韌性，2026年第1季建議採取股八債二策略。股市聚焦台股市值型ETF、台股高股息ETF、美股科技ETF及日股不動產ETF，以掌握長線成長動能；債券則鎖定金融債ETF，以降低風險並提升報酬韌性。

國泰台大產學合作計畫團隊日前指出，受惠於關稅豁免期提前拉貨及人工智慧（AI）需求強勁，今年台灣經濟成長預估由原先的4.5%大幅上修至7.4％。展望2026年，台灣經濟成長率預估自先前的2%調升至3%，研判有八成的機率落在1.5~4.5%。

在投資組合中，台股可占40%，國泰台灣科技龍頭（00881）及國泰永續高股息ETF各占一半。00881成立於2020年12月，採半年配，最新規模來到717億元，捕捉台股科技龍頭、半導體與AI伺服器商機，全方位掌握AI投資熱潮，打造更全面、更多元的投資組合。

今年00881將最大持股台積電拉高至持股上限，目前成分股以台積電占41.4%最高，第二到五大成分股依次為鴻海、聯發科、台達電、台光電。

國泰永續高股息成立於2020年7月，是首檔採取季配息的台股ETF，引領台股ETF季配息風潮。最新規模來到4,593億元，為規模第二大的高股息ETF，在所有ETF中規模排第三；受益人數超過168萬人，高居ETF第二，每月定期定額人數超過27萬人，排第三。

這檔ETF均衡布局AI科技、金融題材等標的，在市場波動時較能發揮抗震作用，前五大成分股依次為國泰金（10.2%）、中信金（9.3%）、富邦金（9.1%）、聯電（6.6%）、聯發科（4.9%）；產業分布以金融股占33.4%最多，其次是半導體股的24.7%、電腦及周邊設備股的16.7%。

美股配置也可占20%，鎖定國泰費城半導體。這檔ETF成立於2019年4月，最新規模來到275億元，鎖定半導體龍頭，搭上AI運算與雲端伺服器升級潮，長線成長潛力強勁，前五大成分股依次為輝達、博通、超微、美光、科林研發（LAM Research）。

今年以來，美國費城半導體指數表現優於美股其他主要指數，國泰費城半導體ETF為全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF，即將於2026年1月除息，備受關注。經理人李翰林表示，受惠於AI需求旺盛，半導體大廠訂單滿載，投資誘因強勁，股價表現也相對亮眼。

國泰大和日本不動產收息ETF也可配置20%。這檔ETF將於2026年1月19日開募，是台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF，連結日本iFreeETF東証REIT指數（1488.JP），這是國泰投信在9月將國泰台灣科技龍頭引入日本後，再度攜手日本大和資產管理，將日本不動產投資機會帶回台灣，看好日本不動產投資信託基金（J-REITs）具備三大優勢，即收益佳、布局多元、波動度低。

在債券方面，國泰10Y+金融債ETF聚焦高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等金融巨頭，且發債機構橫跨全球，具備低違約率、低風險的優勢，最新規模來到1,024億元，今年以來成長35%，在千億級債券ETF中增幅最大；採月配息，半年來的年化配息率介於5.2~6.54%。