新基金募集鬧熱滾滾 涵蓋美科技股、澳債等主題

迎接新的一年，國內投信新募產品聚焦創新成長題材，預期2026年將延續2025年的偏多行情，但由於基期偏高，因此新募產品納入主動式ETF，以因應動盪行情，台股及美股科技股仍是布局重點。2026年元月有高達七檔投信新基金、ETF募集，其中有三檔是主動式商品，與往年相比相當熱鬧。

由於馬年農曆新年在2026年2月中旬，投信搶在2026元月募集新基金，爭取年終獎金。另外，元月行情通常助長樂觀情緒，也有利於新募基金的人氣。

三檔新產品搶先在1月5日同步登場，產品形態各異。其中，野村10+澳洲公債（00987B）追蹤ICE TPEx澳洲10年期以上主權及類主權債券指數，主要著眼於澳債信評高且收益有吸引力，是分散美債的優良選擇。這是國內首檔澳洲債券ETF，備受矚目。

除此之外，主動中信台灣卓越（00995A）為中信首檔台股主動式ETF，主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，投資組合則高度聚焦受惠於人工智慧（AI）趨勢的產業，採季配息。

至於大華美國MAG7+（009815），則以大型科技股成長股為訴求，除了美股七巨頭之外，還包括其他23檔受惠於AI潮流的企業，並透過ADR布局非美國科技巨頭。

在1月12日當周，同樣有三檔新產品募集。主動聯博全球非投（00984D）為聯博投信第二檔主動式ETF，為投資人追求收益與成長機會。聯博投信為台灣最大主動非投資等級債券基金公司，不論是境外或境內非投資等級債券基金都是同型基金規模最大，將以相同的團隊管理00984D。

主動安聯台灣以及凱基台灣TOP 50則都是台股ETF。前者為安聯投信第二檔主動式ETF，透過質化選股搭配量化增益，來追求超額報酬，有別於首檔兼顧收益與成長，後者則首創台股ETF不配息，聚焦台股前50大龍頭企業分享成長紅利，且剔除近四季稅後虧損的企業。

國泰日本不動產於1月19日開募，是台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF，連結iFreeETF東証REIT指數，這是國泰投信在9月將國泰台灣科技龍頭引入市場後，再度攜手日本大和資產管理，將日本不動產投資機會帶回台灣，看好日本不動產投資信託基金（REITs）具備三大優勢，即收益佳、布局多元、波動度低。