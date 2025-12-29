美股耶誕行情報佳音 法人：受惠AI產業 可布局

雖然投資人對於人工智慧（AI）仍然有疑慮，但AI概念股再度走強，美股耶誕行情報佳音，提振投資信心。

展望2026年，投資人如何分散風險？法人認為，除了AI科技巨頭以外，可以布局受惠於AI的其他產業。

AI熱潮推升股價高漲，投資人擔心榮景無以為繼。美銀美林調查顯示，「AI股票泡沫」成為經理人現階段最擔憂的市場尾端風險，高達45%受訪經理人認同此一看法。

即使如此，AI巨頭股價在整理之後止跌回穩。法人認為，投資人擔心AI資本支出過高，但目前AI資本支出占國內生產毛額（GDP）的比重還不到2%，遠低於網際網路時期，而且，市場往往低估新技術的長期潛力，AI機會可能是被低估、而非高估。

在布局AI科技股之外，傳統上，美國長天期公債會被視為避險與分散風險的工具。不過，貝萊德智庫認為，雖然聯準會（Fed）仍偏向寬鬆，但長天期美國公債殖利率卻仍有進一步上行的空間，反映市場對於財政紀律惡化的擔憂。

相較於長天期美債，短天期美國公債反而是更好的標的。