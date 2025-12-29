越南基金雙引擎熱轉 經濟邁向新一輪成長循環 挹注股市活水

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
隨越南政府全面啟動新一輪財政擴張與經濟轉型，市場普遍看好越南經濟結構正由過往高度依賴出口的單引擎模式，逐步轉向「公共建設＋內需消費」雙引擎驅動。（路透）
越南政府全面啟動新一輪財政擴張與經濟轉型，市場普遍看好越南經濟結構正由過往高度依賴出口的單引擎模式，逐步轉向「公共建設＋內需消費」雙引擎驅動。

當地券商研究指出，2026年後越南經濟可望進入新一輪中長期成長循環，為股市帶來結構性投資機會，投資人可經ETF或基金布局越南核心產業，參與成長行情。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南政府已明確規劃2026至2030年間公共投資規模，基礎建設總金額較前一個五年期大幅成長166%，投資重點涵蓋國際機場、高速鐵路、深水港及都市交通等重大建設。

在公共債務占GDP比重仍維持相對低檔下，財政擴張具備高度可持續性，相關基礎建設產業將成為未來數年越南經濟成長重要支撐。

陳仲愷指出，越南股市中長期利多可歸納為三大主軸：首先，制度面改革持續推進，包括外資持股限制鬆綁、中央對手清算機制（CCP）建置以及匯市制度改革，官方目標2030年股市市值提升至GDP的120%，有助吸引長線外資回流。

其次，基礎建設超級循環將同步帶動金融、鋼鐵、工業區與物流產業成長；第三，隨著數位經濟發展、個人所得稅調整，以及房市與債市負面財富效果逐步淡化，內需消費動能可望自2026年起明顯回升。

從產業結構來看，越南股市權重主要集中於金融、地產、工業與消費類股，正好對應上述成長主軸。加上越南總理近期指示相關部會於2026年第1季前完成並公開全國房產與住房資料庫，有助提升市場透明度，亦有利提振房地產與金融類股投資信心。

展望後市，市場普遍預期，越南有望在2026年成為區域內GDP成長速度最快的經濟體之一。此外，隨著富時指數推動越南股市由「邊緣市場」升級至「新興市場」，未來有機會吸引更多資金配置。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，2026年越南將開始反映基本面，越南大型券商SSI預估，越南因受惠於財政政策持續擴張，年度資本支出規模預計翻倍將達630億美元，並預測2026年企業平均獲利年增率約落在14.5%。受惠基礎建設推助的工業股、原物料、公用事業，以及搭上經濟成長的金融族群，可望為明年成長主軸。

