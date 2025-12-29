海外股票ETF 生技吃香

2025年第4季將進入尾聲，統計這季來投信發行海外股票ETF表現，尤以生技ETF表現最為強勢，一舉攻占前三名。投信法人表示，隨聯準會如市場預期接連降息、關稅不確定性逐漸下降，醫療產業在藥價議題緩解、及臨床實驗亮眼等多重加持下帶動類股表現，連帶相關ETF表現也跟著吃香。

群益投信生技產業研究團隊表示，生技醫療產業特性在無論景氣好壞，在人口老化趨勢下，對醫療服務與用藥需求仍保增長，對於抗癌、止痛、體態管理的需求不會消失。隨著美國政府與藥廠達成關稅豁免協議，最大政策不確定性已消除。

因此整體來看，在基本面穩健的支持下，加上生技產業創新動能不絕、投資題材多元，且估值面上仍相對較低，可望持續吸引資金配置，建議投資人亦不妨透過生技ETF來掌握行情。

群益那斯達克生技ETF（00678）經理人張晏禎指出，在降息環境中，市場資金維持寬鬆，加上大型藥廠在2030年將面臨2,000億美元的專利懸崖，有助驅動產業併購活動更為積極，進而帶動生技領域之評價水準。隨著AI技術發展，新藥研發進程可望出現躍進，不僅開發時間有機會縮短，也可望提升候選藥物質量，帶動企業獲利成長加速。

在市場需求面、資金面、題材面兼備下，有助生醫股表現，其中那斯達克生技指數網羅全球生技龍頭企業，題材包括新藥、疫苗、癌症、基因療法等，布局相關ETF有助掌握投資契機。

國泰基因免疫革命ETF經理人林淑娟表示，回顧生技類股雖受川普4月關稅影響重挫股價，但隨川普11月與全球二大藥廠禮來和諾和諾德簽署協議，未來將大幅度調整多項熱門減肥藥物價格。