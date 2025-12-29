科技商品 展現續航力

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國資訊科技股財報第3季獲利表現遠較9月預期佳，除年增率表現好外，更有94%的公司獲利打敗市場預期，更難得的是，第4季的獲利仍獲得分析師市場大幅上調。

展望後市，美國科技股在「聯準會降息」且「經濟持續成長 」的背景下表現最佳，建議優先布局追蹤「標普科技精選行業指數」的標普科技精選ETF，其完整涵蓋美國科技產業的核心企業，漲升行情可期。

台新標普科技精選ETF（009807）研究團隊表示，明年多數國家持續放緩，但美國不同，可分四方面說明，一、「大而美法案」將貢獻0.3%-0.4%的增長，刺激企業投資及消費，約占GDP 0.3%；二、聯準會降息的滯後效應將在下半年顯現，政策利率可能進入寬鬆區間，當前金融條件寬鬆透過財富效應持續支撐經濟。

三、貿易政策不確定性消退，最高法院對IEEPA關稅的裁決若推翻現有關稅，將透過退稅和有效稅率下降間接寬鬆財政；四、AI相關投資將持續高增、政府停擺結束將為2026年第1季成長帶來0.1%的一次性提振。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，目前尚未見到AI如網路泡沫時期般的瘋狂評價，從大盤來看，相比於2000年的網路泡沫，AI評價有獲利的支撐，泡沫的疑慮小很多。

網路泡沫時期，廠商自由現金流量下滑，伴隨資本支出盛極而衰，導致企業利潤率下滑；目前AI基建積極建置中，資本支出巨大，但目前科技股的每股自由現金流仍然安全無虞。

