全球市場觀測站／美股創高 明年看漲

美國經濟數據表現亮眼，提振投資氣氛，美股在耶誕假期期間持續走高，進而激勵全球股市上漲。除了科技股，生技類股亦有不錯的表現。債市方面，美債殖利率回落，信用債呈現漲勢。

美國第3季GDP年成長4.3%，高於前一季的3.8%，增幅是兩年來新高，美股雖在耶誕假期仍持續走高，道瓊指數與標普500指數聯袂創歷史新高，樂觀氣氛亦帶動亞洲股市如日、韓、台等漲勢。

野村投信表示，美國經濟保持成長動能，通膨則相對受控，有利於風險性資產表現，美股在AI需求持續強勁成長的帶動下，2026年後市看漲，但因估值也在高檔，預估短線難免震盪，建議選擇企業品質佳的大型成長股。

生技股近期表現突出，那斯達克生技指數近三個月漲幅逾兩成，表現領先科技股。野村投信指出，2025年以來，藥價與關稅兩大政策不確定性是醫療保健行業主要焦點，在包括輝瑞在內的五家生物製藥公司與川普政府簽訂協議後，該政策風險已大幅解除，使市場焦點重新回到基本面。

展望明年，醫療保健產業將受惠於降息、獲利動能支撐、合理甚至偏低的估值、政策壓力下降及併購順風，建議聚焦於「新產品+研發管線＋併購與藥品專利到期」之間的平衡。

債市方面，美國10年期公債殖利率回跌至4.13%附近，投資級債與非投資級債券均呈現上揚走勢。由於美國GDP數據表現強勁，市場對2026年聯準會降息預期大幅降低，但中長期降息趨勢不變，且明年5月新任聯準會主席就任後，在川普的期待下降息有望加快腳步。降息循環中，殖利率高的非投等債、及財政體質持續轉佳的新興美元主權債是不錯的選擇。