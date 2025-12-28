想要現金流又怕被課稅？ 理財專家揭2026年投資解方

儘管市場不時傳出AI泡沫雜音，美、台股市仍在第四季的劇烈震盪中持續創新高，投資人2026年該如何訂定策略，兼顧資產成長、穩定現金流與節稅效率？「鉅亨買基金」攜手富邦及元大兩大投信，舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，解析美台股市展望與指數化投資趨勢，並揭示旗艦方案「鉅亨自由Pay」的現金流規劃心法，同時邀請「基金教母」蕭碧燕，分享30年投資經驗下的「好資產」選擇與長線「養資產」策略。

許多投資人仍存有「高配息等於高報酬」的迷思，鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全指出，真正該關注的是「總報酬」，而非單看配息率。回顧近20年各類資產表現，台股、美股與成熟市場的總報酬皆明顯優於債券，顯示股票型基金長期投資的優勢。然而，市面上具配息級別的股票型基金有限，投資人若善用「鉅亨自由Pay」，即可透過累積級別基金，依需求設定自動提領金額或比例與提領時間，在追求資產成長的同時，打造穩定現金流。

美股投資方面，富邦投信指出，投資人可透過指數化投資參與美股，藉由成分股汰弱留強，掌握長期競爭力。其中，「標普500指數」涵蓋美國500大企業，最能反映整體經濟與企業獲利表現，過去30年除網路泡沫期間外，鮮少連續兩年負報酬，亦獲得股神巴菲特多次肯定；「那斯達克100指數」則聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，最貼近科技與AI發展趨勢，是參與AI長期成長動能的關鍵指標。

台股後勢怎麼看？元大投信指出，從市場結構觀察，台股獲利與成長動能逐漸集中於大型權值股，前50大企業占整體上市公司獲利比重持續提升，成為推動指數表現的核心力量。台灣50指數涵蓋各產業龍頭，能隨產業趨勢汰弱留強，掌握不同世代的成長引擎。近年AI浪潮帶動下，主要權值股深度參與科技成長趨勢，使台灣50指數表現領先大盤。投資人可透過連結0050的連結基金，一次布局關鍵權值股，兼顧分散風險與長期成長潛力，成為參與台股投資機會的有效工具。

蕭碧燕指出，在實務操作上，她建議聚焦「一軍基金」，如台股基金、美國基金，以及全球或美國科技基金，並注意不同基金間的角色區隔。她以30年主動式基金投資經驗分享「基金養基金」策略，強調定期定額的核心在於「停利不停扣」，設定合理停利點後，持續投入不中斷。她也提醒，退休規劃除以美股、台股基金為核心外，可搭配債券基金，透過核心與衛星配置，讓資產累積更穩健、長久。