基金特蒐／野村台灣運籌 握利基

野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋表示，在基本面及資金面的支撐之下，台股2026年有機會延續2025年的偏多格局，仍看好人工智慧（AI）相關電子股。不過，仍要注意AI應用落地及關稅議題。

野村台灣運籌基金成立於1987年4月，中長期績效穩健。理柏統計，到24日為止，這檔基金半年來狂漲79%，一年來漲幅達67%，兩年來更大漲112%，在同型基金中數一數二，遠優於同業平均及大盤同期間的表現。

戎宜蘋從2020年3月接手操盤野村台灣運籌基金以來，更締造446.3%的漲幅，幾乎是同期間大盤157.8%漲幅的三倍。而且，她也是野村鴻運基金經理人，同樣交出優異的報酬率。

台灣運籌基金今年來表現耀眼，關鍵在於提前掌握趨勢，年初時就已逐步增加半導體、電子零組件的部位，掌握AI商機向零組件擴散的第二波與第三波行情；同時在市場震盪時抱緊明確受惠的AI趨勢股，在股價短線急漲時適度獲利了結，提高操作彈性。在台股震盪時，這種紀律的操作策略更顯亮眼。

到11月底，野村台灣運籌基金以電子零組件股占37.4%最多，其次為半導體股的28.8%、電腦及周邊設備股的12.2%、通信網路股的8.1%；前五大持股依次為健策、台光電、奇鋐、富世達、金像電。

野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋。野村投信/提供。

戎宜蘋認為，2026年台股有機會延續2025年的偏多格局，主要是因為總體經濟有韌性、資金面仍寬鬆、企業獲利成長動能強、AI需求仍暢旺。不過，也要注意兩大指標。一是AI轉化為營收/獲利的速度，此將影響科技巨頭資本支出投入。二是美國半導體232調查結果尚未定案。

從總經面來看，戎宜蘋指出，美國第3季國內生產毛額（GDP）年增率達4.3%，明顯優於市場原先預期的3.3%，展現經濟韌性。台灣主計處同樣大幅上修2025年GDP至7.37%，為15年新高。兩地景氣都在AI投資與出口動能帶動下維持穩健擴張。

戎宜蘋指出，在資金面，市場預期美國聯準會（Fed）仍可望降息2碼（即0.5個百分點）以上，有利股市動能。至於企業獲利，野村投信預估，2026年台股企業整體獲利成長15.8%、電子族群則成長16.9%。

戎宜蘋強調，關鍵仍在於AI趨勢與基本面狀況。目前看來，科技巨頭資本支出續上修，輝達Rubin平台規格明顯提升，電源、電池備援電力模組（BBU）、散熱、印刷電路板（PCB）/銅箔基板（CCL）與測試介面等族群仍是關鍵受惠者。

戎宜蘋預期，2026年市場主流仍在AI相關電子股。從輝達已公布的繪圖處理器（GPU）架構路線來看，「高晶圓密度、高耗能、高傳輸」將是未來AI晶片的趨勢，因此包括先進製程/封裝、測試/探針卡、高速傳輸、散熱、電源供應、CCL/PCB、記憶體，都是後續值得關注的市場亮點。