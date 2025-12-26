新興債商品 也有好成績

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球債券市場經歷2025上半年美國對等關稅「解放日」震撼，在下半年隨美國啟動降息而回神，加上美元指數走弱，新興市場債券基金因而有不錯報酬，尤其部分資金轉進轉進邊境債券爭取高收益；債券ETF相對受限而影響操作，但前段班也繳出5%以上報酬率。

⭐2025總回顧

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，短期亞洲市場尤以中國大陸為首經濟數據出現築底跡象，目前資金持續流入債券市場，且大陸官方開始加強振興措施，整體利差仍呈收斂態勢，同時評價面而言具有吸引力。基於大陸官方政策持續寬鬆，持續觀察經濟數據，預期經濟增長將持續溫和改善。信心回穩下亞債已有觸底反彈跡象。

大華優利美A債15（00984B）金經理人郭修誠指出，2025年美國聯準會連續三度降息，預期在2026年降息趨勢將延續，聯邦基金利率可望下探3.0%至3.23%，搭配聯準會最新購債計畫，為債市中長期表現奠定有利基礎。近期債市已出現明顯回溫跡象，隨聯準會明年進一步降息，表現空間仍值得期待，且目前殖利率水準亦具備相當投資吸引力。投資人可優先布局高票息、高品質的「雙高」債券，兼顧穩定收益與資本利得機會。大華優利美A債15ETF除近期報酬搶眼，12月首度公告配息，年化配息率約9%，息價雙優，若想參與本次配息可在12月31日前買進。

富蘭克林證券投顧表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，憑藉成熟的製造體系、快速演進的技術創新能力，以及龐大的人口與數據資源，隨著資本加速流入、政策環境持續優化，以及跨國合作深化，亞洲有望引領AI應用場景的擴展。

債券ETF 新興市場 美國聯準會

延伸閱讀

明年美元走勢？劉憶如：多數預期可能走弱 或在狹窄範圍內擺盪

離岸人民幣兌美元升破7算 專家：年底結匯所致

境外金融中心獲利回溫 前11月賺近30億美元

主動式台股基金 紅火

相關新聞

台股基金前段班 2025年漲60%

台股指數昨（26）日再刷新歷史天價，道瓊工業指數和標普500指數在24日也雙雙創歷史新高，今（2025）年全球股市多頭也...

新興債商品 也有好成績

全球債券市場經歷2025上半年美國對等關稅「解放日」震撼，在下半年隨美國啟動降息而回神，加上美元指數走弱，新興市場債券基...

基金特蒐／野村台灣運籌 握利基

野村台灣運籌基金經理人戎宜蘋表示，在基本面及資金面的支撐之下，台股2026年有機會延續2025年的偏多格局，仍看好人工智...

陸港科技基金 有潛利

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國大陸雲端大咖全力衝刺人工智慧（AI），全球機構法人2026年布局焦點，除美科技股持續看多外...

基建商品 績效亮眼

美國電力基建類股受惠AI基建潮帶旺，相關企業獲實質接單挹注獲利，甚至湧現積單現象至2028年，帶動MSCI電力公用事業指...

主動式台股基金 紅火

第4季以來，台股儘管面臨包括美國政府關門、聯準會降息步調、AI前景雜音與評價面諸多挑戰，台股基金不但繳出相對亮眼成績、買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。