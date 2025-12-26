新興債商品 也有好成績

全球債券市場經歷2025上半年美國對等關稅「解放日」震撼，在下半年隨美國啟動降息而回神，加上美元指數走弱，新興市場債券基金因而有不錯報酬，尤其部分資金轉進轉進邊境債券爭取高收益；債券ETF相對受限而影響操作，但前段班也繳出5%以上報酬率。

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，短期亞洲市場尤以中國大陸為首經濟數據出現築底跡象，目前資金持續流入債券市場，且大陸官方開始加強振興措施，整體利差仍呈收斂態勢，同時評價面而言具有吸引力。基於大陸官方政策持續寬鬆，持續觀察經濟數據，預期經濟增長將持續溫和改善。信心回穩下亞債已有觸底反彈跡象。

大華優利美A債15（00984B）金經理人郭修誠指出，2025年美國聯準會連續三度降息，預期在2026年降息趨勢將延續，聯邦基金利率可望下探3.0%至3.23%，搭配聯準會最新購債計畫，為債市中長期表現奠定有利基礎。近期債市已出現明顯回溫跡象，隨聯準會明年進一步降息，表現空間仍值得期待，且目前殖利率水準亦具備相當投資吸引力。投資人可優先布局高票息、高品質的「雙高」債券，兼顧穩定收益與資本利得機會。大華優利美A債15ETF除近期報酬搶眼，12月首度公告配息，年化配息率約9%，息價雙優，若想參與本次配息可在12月31日前買進。

富蘭克林證券投顧表示，新興市場過去20年結構劇變，產業重心由原物料、能源轉向科技、消費與服務，更有為數眾多的公司成為推動全球經濟運轉的指標企業，亞洲正逐步成為全球人工智慧產業的重要驅動引擎，憑藉成熟的製造體系、快速演進的技術創新能力，以及龐大的人口與數據資源，隨著資本加速流入、政策環境持續優化，以及跨國合作深化，亞洲有望引領AI應用場景的擴展。