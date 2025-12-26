台股基金前段班 2025年漲60%

台股指數昨（26）日再刷新歷史天價，道瓊工業指數和標普500指數在24日也雙雙創歷史新高，今(2025)年全球股市多頭也讓多數投資人樂開懷。台股基金前段班繳出逾六成佳績，尤其以主動式台股ETF最為耀眼；跨境投資報酬率多數達五成，海外ETF前段班漲幅也超過五成。

此外，台灣核准的債券基金前段班報酬率超過兩位數，債券ETF前段班漲幅逾5%。AI趨勢仍旺之下，台股市值型基金仍被看好。

台股基金與ETF

街口中小基金經理人吳帛亞表示，隨著科技股的需求持續強勁，台灣的股市將出現更多成長機會。選擇投資標持續關注記憶體和散熱產業，這些族群仍將受益於AI需求的增加和技術升級。整體投資策略應結合基本面與市場動態，靈活應變以最大限度地捕捉潛在收益。此外，對於美國經濟和貨幣政策的變化也需保持警覺，因為這將直接影響市場波動。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，在資金與基本面良好的共振下，AI產業明(2026)年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，盤面縱有震盪、估計藍籌績優股的下檔有所支撐，長線布局仍以AI相關為核心，聚焦AI供應鏈相關，如：AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，以及滑軌與摺疊手機軸承，同時關注半導體先進製程與ASIC、AWS供應鏈等領域。

主動視台股ETF今年首度登場的投資報酬率驚人，吸引投資人逐漸轉移資金至主動式ETF，因台灣仍是AI供應鏈重要核心，明年仍看好市值型台股ETF表現。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，2025年是台灣主動式ETF發展元年，而主動式ETF的優勢在於透過經理人與研究團隊挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬機會，在市況不佳時也能提高防禦部位以平衡投資組合波動。台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，後市表現仍值關注。

跨境投資基金與ETF

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，科技股主導2025年全球股市表現，儘管先前市場出現雜音認為，AI相關資本支出持續加大，引發是否過度投資的擔憂，造成科技股出現高檔震盪，但AI應用蓬勃發展，持續挹注基本面動能，仍將是後續布局長線產業趨勢增長的投資主題，此外，隨FED降息寬鬆貨幣政策延續，有助全球股市震盪走強，除了AI概念題材，亦看好受惠科技創新的電力基建、軍工航太等趨勢產業。

復華中國5G（00877）經理人吳允翔表示，因美中科技戰博弈，中國科技業為了突破美國封鎖，進一步帶動本土光通訊產業爆發性需求，預期隨各科技大廠持續擴大AI資本支出，以維持算力競爭力，並持續在高速互連技術上投入資源，也將進一步挹注00877相關供應鏈成分個股營收動能。

第一金太空衛星ETF經理曾萬勝分析，多數太空衛星企業屬於中小型新創公司，倚賴銀行融資以利產業擴張營運，持續降息緩企借貸成本、改善獲利前景，太空衛星產業燒錢營運成本壓力降低，尚未實現穩定獲利，降息對這些高度成長型公司帶來強烈正面影響，可望刺激太空衛星產業擴大經濟活動，像是增加策略性融資、企業購併推動等。