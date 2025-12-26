聽新聞
法人展望2026年 多元配置最佳策略

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2025年風險資產表現優異，展望2026年，法人指出，多頭行情仍未結束，美股仍可望震盪上揚，但其他市場及資產類別也不乏投資機會，投資人最好採取多元配置的策略。

⭐2025總回顧

雖然投資人對於AI仍有疑慮，但美國科技股重拾漲勢，帶動美股持續走高。國泰投顧分析，市場受惠於三大正面消息，也就是貨幣政策寬鬆、企業獲利展望佳、牛市仍未結束。

國泰投顧指出，依歷史經驗，1949年以來，美股多頭行情平均持續67個月，但這次牛市從2022年10月起僅約38個月。展望未來，由於經濟保持韌性，企業獲利延續，基本面仍具支撐力，預期多頭行情延續機率仍高。

今年以來，美國S&P 500指數上漲17.8%。富蘭克林投顧指出，南韓、墨西哥、巴西、中國大陸等新興市場今年以來的漲幅都超越美股，但泰國、沙烏地阿拉伯則成為少數負報酬的市場。市場走勢分散化，一改過去十年接近同步波動的現象。

富蘭克林投顧認為，2026年全球股市將正式邁入「全面去同步化」階段，主要是因為各國經濟周期、貨幣政策、產業結構及AI科技吸收能力的差異擴大，股市表現也將明顯分歧。分散化現象讓各國股市績效差距加大，也創造前所未見的戰術配置機會。美國七巨頭效應正在降溫，國際市場接棒。全球政策、產業正在重新排序，投資回報模式差異化愈來愈明顯。區域領導力崛起，美國不再是唯一引擎，亞洲已成下一波全球領導力中心。

中國與印度具明確結構性驅動因子，有望形成2026至2027年新一輪領導者。資金流向顯示，雖然美國吸納多數資金，但南韓、台灣、巴西等新興市場資金流入比例大幅提升，亞洲（特別是科技與半導體供應鏈）在投資人眼中重要性上升，拉丁美洲與歐洲也明顯成長。

