聽新聞
0:00 / 0:00

非投等債商品 人氣旺

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
12月來上漲、日均量超過千張的債券ETF
12月來上漲、日均量超過千張的債券ETF

12月美國聯準會如市場預期降息1碼，但其他成熟市場央行對於接下來貨幣政策方向分化，如日本續升、歐洲央行態度轉鷹，若聯準會於明年獨自持續降息，資金可能流向高利率市場，也為美債前景增添變數。投信業者認為，在各類債券ETF中，現階段仍以非投資等級債券相關商品較具投資空間。

⭐2025總回顧

觀察12月以來投信發行債券ETF表現，整體來看跌多漲少，不過仍有多檔產品繳出正報酬，當中更有六檔日均量超過千張，其中這六檔ETF皆為持債存續期間相對短的產品，其中包含群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債（00981B）等日均量逾萬張，可見在利率前景仍具變數下，天期短、利率風險低的產品相對仍受青睞。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰表示，現階段景氣仍具韌性，非投等債企業基本面正向，財務體質歷經過去兩年再融資潮強化的背景下，預期違約率持續低於長期均值，再加上非投資級債因具有票息高和低存續期的特性，既能滿足投資者對於收益的追求，料將持續吸引資金配置，表現仍值留意。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳指出，觀察近期兩次降息前後，利率結構出現明顯變化：短端利率隨政策利率下行，長端則因財政支出與通膨預期支撐而維持高位，導致殖利率曲線明顯陡峭化。在此環境下，債券投資策略宜從過去偏好拉長存續期，轉向中短天期配置，以提升彈性、降低利率波動風險。

第一金優選非投債ETF經理心王心妤說明，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話影響，整體環境有利。聯準會降息決策、寬鬆方向，將有助於企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助於維持低信用風險，非投資等級債券違約率續維持低檔。

延伸閱讀

年底恐卡關？境外金融中心賺近30億美元 距2021年高點僅咫尺

台南市長初選陳亭妃、林俊憲全力衝刺人氣 引謝龍介談希望的對手

菸蒂不落地？ 苗栗人氣第二的尚順廣場半天撿拾8000根

苗栗人氣高到爆炸的「客家麵店」！不光炒粄條必點 爽口不膩「福菜肉片湯」也大推

相關新聞

印度股票基金有戲 投信：可分批加碼

印度股市今年來表現在全球主要股市當中雖不突出，但近期來看，Sensex指數已於歷史高點門前徘徊。投信業者表示，隨著印度政...

近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球

2025年接近尾聲，準備迎接2026年。統計過去十年全球主要股市在第1季的平均表現，整體來看漲跌各半，以前十強股市來看，...

陸港科技基金 有潛利

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國大陸雲端大咖全力衝刺人工智慧（AI），全球機構法人2026年布局焦點，除美科技股持續看多外...

基建商品 績效亮眼

美國電力基建類股受惠AI基建潮帶旺，相關企業獲實質接單挹注獲利，甚至湧現積單現象至2028年，帶動MSCI電力公用事業指...

主動式台股基金 紅火

第4季以來，台股儘管面臨包括美國政府關門、聯準會降息步調、AI前景雜音與評價面諸多挑戰，台股基金不但繳出相對亮眼成績、買...

台灣成長股 進場時點到

台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。