非投等債商品 人氣旺

12月美國聯準會如市場預期降息1碼，但其他成熟市場央行對於接下來貨幣政策方向分化，如日本續升、歐洲央行態度轉鷹，若聯準會於明年獨自持續降息，資金可能流向高利率市場，也為美債前景增添變數。投信業者認為，在各類債券ETF中，現階段仍以非投資等級債券相關商品較具投資空間。

觀察12月以來投信發行債券ETF表現，整體來看跌多漲少，不過仍有多檔產品繳出正報酬，當中更有六檔日均量超過千張，其中這六檔ETF皆為持債存續期間相對短的產品，其中包含群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債（00981B）等日均量逾萬張，可見在利率前景仍具變數下，天期短、利率風險低的產品相對仍受青睞。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰表示，現階段景氣仍具韌性，非投等債企業基本面正向，財務體質歷經過去兩年再融資潮強化的背景下，預期違約率持續低於長期均值，再加上非投資級債因具有票息高和低存續期的特性，既能滿足投資者對於收益的追求，料將持續吸引資金配置，表現仍值留意。

群益ESG投等債0-5經理人呂汶芳指出，觀察近期兩次降息前後，利率結構出現明顯變化：短端利率隨政策利率下行，長端則因財政支出與通膨預期支撐而維持高位，導致殖利率曲線明顯陡峭化。在此環境下，債券投資策略宜從過去偏好拉長存續期，轉向中短天期配置，以提升彈性、降低利率波動風險。

第一金優選非投債ETF經理心王心妤說明，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話影響，整體環境有利。聯準會降息決策、寬鬆方向，將有助於企業融資成本下降，隨成本降、償債壓力減輕，將有助於維持低信用風險，非投資等級債券違約率續維持低檔。