印度股票基金有戲 投信：可分批加碼

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
印度股票基金 有戲。聯合報系資料照
印度股票基金 有戲。聯合報系資料照

印度股市今年來表現在全球主要股市當中雖不突出，但近期來看，Sensex指數已於歷史高點門前徘徊。投信業者表示，隨著印度政策不確定性降低，加上央行降息、勞工政策調整等措施有助於企業獲利成長動能回升，對印度股市後續表現正向看待，建議投資人可透過印度股票基金分批布局，掌握印度股市補漲契機。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度商品服務稅（GST）降稅自今年9月下旬正式實施，民間消費明顯升溫，加上通膨大幅降至央行目標區間之下，寬鬆政策可望延續，同時銀行體系流動性充足，利多因素疊加之下，有助印度企業獲利成長動能加速。

印度多數類股EPS正成長期間大盤表現
印度多數類股EPS正成長期間大盤表現

根據摩根大通研究預估，印度多數類股EPS將維持正成長，而觀察過往年度，當印度十大主要類股中，多數類股呈現正成長期間的大盤表現，平均報酬近12.2%，可見企業獲利強勁，可望為印度股市增添追趕補漲的動能。

向思穎分析，在投資布局上，可留意受惠於放鬆管制的銀行股、跌深的科技股以及煉油利潤改善的能源股。銀行股方面，隨著信貸利差走穩、壞帳費用逐漸健全，銀行業獲利可望呈雙位數成長，加上股價估值相對合理，投資前景可期。

科技股部分，今年以來雖然印度科技股股價表現不如預期，不過在國際主要AI股估值偏高疑慮下，在印度科技股於明年EPS成長率仍可望有接近一成的水準，搭配其評價面優勢可望吸引資金配置。就能源股來看，有鑑於國際油價持續下跌且在波段低位，煉油價差擴大有助提升營業利潤，相關個股表現可持續關注。

瀚亞投信表示，適逢年末交易萎縮，市場觀望情緒濃厚，加上投資人靜待第3季財報公布，近期印度股市波動較大。2025年印度股市表現落後其他新興市場，但目前下檔風險有限，相對具有補漲潛力。展望2026年，在匯率改善、基本面強勁及落後板塊補漲等利多因素推動下，印度股市中期走勢偏向樂觀，上行空間值得期待，市場對印度股市的偏多看法逐漸提升，印度股市的投資價值值得期待，建議投資人可採取定期定額方式布局印度基金。

