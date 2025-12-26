2026第1季基金投資趨勢／穩健收益型資產 押六成資金

群益投信指出，展望2026年，基本面、獲利面與政策面仍正向，仍有助於支持風險資產表現。不過，考量當前資產價格已到相對高位，建議投資人不妨兼顧成長與收益，以分散投資組合風險，並同步掌握資產輪動契機與息收來源。

群益投信指出，在2026年第1季，穩健收益型資產可占六成，包括以美股為核心的多重資產基金、受惠於降息與企業獲利穩健的金融次順位債券基金、基本面持穩又具備收益優勢的非投等債ETF；積極型資產可占四成，包括主動式台股科技ETF及以日股為布局核心的亞股基金。

群益潛力收益多重資產基金可占二成。這檔基金的規模達445億元，目前以股票部位占57.5%最多，其次是公債的14.1%、投資等級債的12.2%；市場別則以美股（含ADR）的84%最多，其次是台股的4%。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約7%。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，儘管美國製造業景氣仍待回升，但美國經濟支柱的服務業保持強勁，讓整體美國經濟維持平穩且具韌性。歐洲與日本展現相對突出的獲利增長潛力，評價也具上修空間，後市同樣值得關注。

到11月底為止，群益全球策略收益金融債券基金有37.7%資金布局美國、21.8%在加拿大，平均存續期拉高到4.33年；產業以金融債占71.7%最多，其次是公用事業債的14.5%。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約5%。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，市場對降息預期逐步回穩，加上金融監管鬆綁、穩定幣相關法規推進等政策發展，都有助於改善金融產業營運環境，進一步支撐金融次順位債表現。

群益優選非投等債（00953B）於去年8月成立，到今年11月底規模達391億元，受益人數為58,601人，在非投等債ETF中規模最大。這檔ETF追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定票面利率6%以上標的，首創信用因子加權，並排除CCC級債券。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，現階段經濟無衰退疑慮，發債企業的營運尚屬健康，受益於經濟環境具備韌性及企業再融資活動回溫。市場預期明年非投等債違約率將下降，並連續第三年低於長期均值，加上非投等債票息高且存續期低，可望持續受資金青睞。

在積極型資產方面，群益東方盛世基金可占20%，到11月底為止，這檔基金的日股占86.4%，其次是台股占3.7%；產業以科技股占22.7%最多，再來是資本設備股占20.5%、民生消費股的11.7%；前三大持股為愛德萬測試、藤倉、住友電工。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，今年來日股表現亮眼，累積漲幅超過二成，主要受惠於企業財報穩健及政策利多。市場預估，日本企業全年獲利成長可望達雙位數。高市內閣提出三支箭政策，並透過重點產業如AI半導體、量子、先端醫療、航空航太等來帶動經濟成長。

主動群益科技創新（00992A）也可占20%，這是台灣第一檔台股科技主動式ETF，提供投資人靈活掌握台灣科技產業多元成長契機的管道，將於30日掛牌上市。經理人陳朝政表示，台灣擁有完整的科技產業聚落，在全球AI供應鏈中扮演重要供應商角色，可望持續受惠於全球AI需求強勁。此外，關鍵電子零組件族群則受益於漲價潮或規格提升需求。