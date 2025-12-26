陸港科技基金 有潛利

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國大陸雲端大咖全力衝刺人工智慧（AI），全球機構法人2026年布局焦點，除美科技股持續看多外，新興亞洲市場，尤其是中港科技股，同樣吸引外資布局，可望成為2026年全球科技產業中，具成長潛力的新黑馬，帶動陸港股相關基金受到矚目。

台新投信中國投資團隊表示，每年農曆春節開始，到兩會召開前，中國股市容易出現很好的賺錢效應，即所謂「春季躁動」，平均持續期間約20個交昜日。展望2026年，中國股市將有上市公司盈利題材、內部政策與流動性利多、加上外部國際總經因素偏正面，預料2026年「春季躁動」值得期待。

新光恒生科技指數基金投資團隊表示，今年以來，中國出口表現展現超乎預期的韌性。

今年前十個月，中國出口年成長率達5.3%，顯示「中國製造」的競爭力，已不再僅限於單純的價格因素，中國開始重視科技自主，尤其在2026年，是中國十五五開局之年，對於科技創新的重視達到新高度。

以此來看，預計未來五年內，中國政策主軸將邁向科技強國，科技成長成為中長期景氣發展主線，也是AI、機器人等技術商業化的關鍵年，對於擁有創新能力、與科技高度相關的新經濟行業，將有機會展開新一波投資新升浪。

野村投信分析，雖然美股仍受惠AI成長趨勢，但估值、部位配置與政策限制上行空間。

相較而言，近年漲勢落後的中國股市在出口升級、AI導入 、民企「反內卷」政策，以及資本市場改革，可望出現補漲契機，仍需關注通縮與消費改善。

新光恒生科技指數基金投資團隊建議，中國股市可以鎖定中資相關人工智慧、智慧駕駛、互聯網、機器人等科網相關龍頭公司，目前都已進入AI應用落地階段，並發展成具中國式的後發者優勢，加上中國擁有龐大生態系統，與全球難以複製的規模經濟基礎，預估從2026年起，可望出現新一波由新科技、新製造業所帶動的陸港科技股估值回升行情。