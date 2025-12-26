基建商品 績效亮眼

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國電力基建類股受惠AI基建潮帶旺，相關企業獲實質接單挹注獲利，甚至湧現積單現象至2028年，帶動MSCI電力公用事業指數漲幅，短中長期均超越公用事業指數，後市表現看俏。據統計，今年來基礎建設基金績效表現亮眼，最高甚至逼近二成，投資人可布局電力基建類商品，掌握電力科技新時代商機。

投信法人表示，人工智慧（AI）股受高估值影響，股價進入震盪表現，市場資金轉向泛AI族群，鎖定具基本面轉佳的獲利類股布局，其中，電力基礎建設類股，受惠AI基建潮帶動，企業、民生用電的剛性需求暴增、市場成長明確，尤其相關企業在接獲實質訂單挹注獲利下，基本面呈轉機題材，部分關鍵零組件，甚至出現供不應求，積單遞延至2027、2028年後，帶旺電力基建類股轉型，不再只是傳統防禦資產，而是兼具成長優勢利基，帶動布局相關族群的基礎建設基金今年以來績效表現翻紅。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌指出，AI閉環投資雖造成部分AI股估值偏高，市場投資氣氛拉警報，但觀察全球AI趨勢發展脈絡，從晶片一路到電網，預計從2026年起，全球AI將進入能源競賽的新階段，代表AI此刻發展瓶頸正從算力移轉到電力等能源及基礎建設，預料電網基建將是下波AI缺電浪潮下的首波受惠板塊。

台新投信ETF研究團隊表示，2025年AI強勁需求外溢下，為科技板塊以外的電力基建、公用事業類股，趕上成長周期的順風車，整體電力基建類股表現，目前仍仍處於長線牛市的「早期至中期」階段。

受惠於美中爭奪科技霸權外、川普政府持續力推「美國再工業化」國策，預料2026年AI產業投資熱點，將從晶片、模型，移轉至能源、基建等都全面受惠，形成新一波「電力科技新時代」來臨，值得投資人中長期參與，掌握新一波「AI獲利股」成長新起點。

瀚亞投信分析，開發中國家擁有龐大的基礎建設需求，將進一步帶動經濟成長。

以印度發展為例，基礎建設仍持續擴大發展，工業、通訊、能源等族群皆可受惠。

