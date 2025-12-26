主動式台股基金 紅火

第4季以來，台股儘管面臨包括美國政府關門、聯準會降息步調、AI前景雜音與評價面諸多挑戰，台股基金不但繳出相對亮眼成績、買氣亦顯著增溫。根據理柏統計，近三個月主動式台股基金前十名繳出逾兩成表現；另據投信投顧公會統計，主動式台股基金11月淨申購達131.0億元，明顯較10月10.5億元熱絡。

安聯投信台股團隊表示，美國通膨數據低於市場預期，挹注美股，投資人重新押注聯準會未來降息空間；美科技大廠繳出亮眼財測，亦暫時緩解市場對科技股估值過高疑慮，重新點燃AI題材投資氣氛與投資信心。

安聯投信台股團隊指出，這波降息政策仍處在預防性降息周期當中，預期在經濟溫和增長與結構成長保持動能情境下，後續仍有長線行情可期。就資金面，不論從基本面或資金面來看大盤結構仍相對持穩，建議優先布局具業績支撐與AI題材等族群，包括具長期成長趨勢主題，如AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

安聯投信表示，儘管AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充下有望延續，加上受惠中美同步擴張，預期半導體、晶片製造及伺服器仍有表現。據安聯投信投資團隊與供應鏈訪談訂單展望來看，2026~2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線趨勢。

展望後市，安聯投信台股團隊分析，儘管年底法人資金減碼，但第4季營收動能仍強，可持續到明年1月作夢行情。接下來可持續聚焦美國科技股財報作為判斷景氣的重要指標；另外也可留意在聯準會降息後其他主要央行政策走向，並關注美國關稅政策及川普動態發展、聯準會利率政策及後續可能對經濟的影響。

復華高成長基金經理人呂宏宇表示，因記憶體大廠美光近期公布財報財測皆優預期，緩解市場對AI產業泡沫化疑慮，加上美國最新公布消費者物價指數低於市場預期，提高降息機率，帶動資金重返美國科技股，同步激動台股大盤止跌翻揚，再度站上各均線之上，由於整體企業獲利維持成長趨勢，產業能見度較佳的AI族群，仍是資金布局台股主軸。