台灣成長股 進場時點到

台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。展望未來，台灣供應鏈成長性持續看俏，統計過去15年每年12月進場買進台灣成長股，持有一至三年平均報酬率皆可達二位數，現在正是布局良機。

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢，在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中占據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能；在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢；在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆元；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。

魏永祥表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望全面勝出，非AI產業則仍面臨逆風。展望未來，這樣的分化趨勢恐會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局台灣成長股主動式ETF，可一次投資一籃子績優成長股，透過經理人主動操作靈活，獲取超越大盤報酬機會。

主動中信台灣卓越ETF經理人張書廷說，AI是台股主要動能。台灣擁有全球63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產核心樞紐。