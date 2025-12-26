台灣成長股 進場時點到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄。展望未來，台灣供應鏈成長性持續看俏，統計過去15年每年12月進場買進台灣成長股，持有一至三年平均報酬率皆可達二位數，現在正是布局良機。

⭐2025總回顧

主動台新優勢成長ETF（00987A）經理人魏永祥指出，台灣供應鏈在四大領域擁有極大優勢，在AI半導體方面，台灣在AI半導體供應鏈中占據核心地位，掌握全球超過90%的先進AI晶片製造產能；在AI伺服器方面，台灣主導全球90%的AI伺服器供應，且在AI高階PCB、散熱及光通具備領先優勢；在人形機器人方面，台灣在人形機器人關鍵零組件、模組及系統整合提供一站式服務，2030年台灣產值可望破兆元；在低軌道衛星方面，憑藉半導體和資通優勢，台廠成功打入高性能晶片、射頻和通訊模組、天線等低軌衛星供應鏈。

魏永祥表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望全面勝出，非AI產業則仍面臨逆風。展望未來，這樣的分化趨勢恐會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局台灣成長股主動式ETF，可一次投資一籃子績優成長股，透過經理人主動操作靈活，獲取超越大盤報酬機會。

主動中信台灣卓越ETF經理人張書廷說，AI是台股主要動能。台灣擁有全球63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產核心樞紐。

延伸閱讀

研調：人形機器人2027年起飛 PCB 搶吃三大商機

家貓未植晶片115年元旦起開罰 最高1.5萬元

杭州六小龍 「 雲深處」啟動IPO流程

英特爾搶單台積美夢破碎 輝達傳暫停測試18A製程生產晶片

相關新聞

印度股票基金有戲 投信：可分批加碼

印度股市今年來表現在全球主要股市當中雖不突出，但近期來看，Sensex指數已於歷史高點門前徘徊。投信業者表示，隨著印度政...

近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球

2025年接近尾聲，準備迎接2026年。統計過去十年全球主要股市在第1季的平均表現，整體來看漲跌各半，以前十強股市來看，...

陸港科技基金 有潛利

阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中國大陸雲端大咖全力衝刺人工智慧（AI），全球機構法人2026年布局焦點，除美科技股持續看多外...

基建商品 績效亮眼

美國電力基建類股受惠AI基建潮帶旺，相關企業獲實質接單挹注獲利，甚至湧現積單現象至2028年，帶動MSCI電力公用事業指...

主動式台股基金 紅火

第4季以來，台股儘管面臨包括美國政府關門、聯準會降息步調、AI前景雜音與評價面諸多挑戰，台股基金不但繳出相對亮眼成績、買...

台灣成長股 進場時點到

台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。