境外基金規模衝5兆元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據基金資訊觀測站統計，11月境外基金淨申購金額達新台幣344.8億元，以平衡型產品最受青睞，當月淨申購金額高達262.5億元；固定收益產品也有59.6億元的淨流入，而股票型基金則止血，淨流入達36.7億元。截至11月底，境外基金在台規模達4.9兆元，逼近5兆元大關，月增2.4%、年增9.3%，再創歷史新高。

⭐2025總回顧

投資專家指出，2025年市場變化劇烈，儘管不確定性持續干擾市場情緒，但投資熱度不減。主要股票市場在今年前11個月屢創新高，加上聯準會降息，固定收益產品的投資吸引力也提升。

股票市場高漲之際，投資人開始將資金配置於抗波動類型產品，使固定收益與平衡型基金今年表現亮眼。

瀚亞投信表示，雖然美國公債殖利率面臨波動，但仍維持在具吸引力的水準；若美國經濟數據或勞動市場出現顯著疲軟跡象，將促使聯準會迅速降息，有利於公債表現。美國投資等級債雖接近歷史上緊縮的利差水準，但仍可提供不錯報酬，並透過較高的持有收益率緩衝潛在的利差擴大，提升整體總報酬吸引力。

至於美國非投資等級債，市場指標仍具支撐性，主要受惠於今年以來評級趨勢正面、違約風險相對低以及違約率低於歷史平均。目前估值在利差方面雖緊縮，但殖利率基準表現仍佳。

富蘭克林證券投顧指出，隨川普關稅與各項政策不確定性逐漸淡化，聯準會轉向中性利率政策，加上包括美歐日等多國的財政刺激，看好2026年全球經濟成長有望溫和加速，企業獲利也將持續成長，全球股市可望續迎多頭。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，本益比與獲利雙成長行情可能不易持續，不過貢獻獲利成長的公司廣泛，預期企業獲利成長將驅動2026年股市表現，受惠經濟成長且評價面合理的公司將有表現機會，整體環境仍然有利。

