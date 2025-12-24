近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球
2025年接近尾聲，準備迎接2026年。統計過去十年全球主要股市在第1季的平均表現，整體來看漲跌各半，以前十強股市來看，幾乎都繳出亮眼的漲幅，前五名依序為：台灣2.7%、美國NASDAQ 2.0%、新加坡1.6%、巴西1.5%、香港1.4%，成熟股市與新興股市各有表現，在紅包行情加持下，台股表現居冠。
⭐2025總回顧
群益投信台股研究團隊表示，台股11月經過乖離大修正，但守穩季線後，走勢回穩。
現階段來看，基於國內景氣保持穩步增長，AI需求帶動出口增長，基本面仍保有韌性，市場也預估台股企業獲利於明年度可望延續雙位數增長，並有機會上修，加上貨幣環境不再緊俏，因此對後市表現仍樂觀看待。
在投資操作上，群益投信台股研究團隊認為，隨全球AI需求旺盛，台灣科技廠又於全球供應鏈中扮演要角，科技股仍是接下來布局核心。
主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大雲端服務供應商（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機。
不僅如此，主要ODM廠受惠於輝達（Nvidia）GB200、GB300的出貨量自今年下半年起顯著上升，營收可望緩步走升，相關族群表現皆值得留意。其中可降低損耗以及提升用電效率的高壓直流電（HVDC）架構，也會是客戶在新建資料中心時最佳的選項，連帶備援電池模組（BBU）等相關類股也可多加留意。
展望2026年，野村投信認為，AI資本支出與CSP的長約，讓台股基本面有強力支撐，預料明年台股將呈現景氣溫和，AI長期資本支出驅動向上，雖然目前台股估值偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆的背景下，台股動能仍具延續性。投資人可聚焦AI主軸與傳產利基，迎接明年到後年的長多格局。
