11檔台股被動式 吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

主動式ETF逐漸受投資人關注，但被動式ETF表現也不差，今（2025）年以來，台股被動式ETF前段班的股價漲幅超過30%，包括中信小資高價30漲幅達37.2%、野村臺灣新科技50漲幅 36.9%等11檔。

⭐2025總回顧

中信小資高價30（00894）經理人韓聖弘表示，00894今年以來績效名列前茅，關鍵在於其獨特的選股因子。其鎖定股價高、具備成長動能的千金股與龍頭企業，這類公司通常掌握關鍵技術或市場優勢。2025年AI供應鏈就是台股投資主旋律，00894成分股中有八檔繳出獲利翻倍的好成績，像台達電、台光電、奇鋐、緯穎等都是重要持股。

韓聖弘表示，觀察00894成分股的獲利情況，其平均股東權益報酬率（ROE）高達32.74%，甚至優於台積電的30.04%。意味投資人買進00894，等同於買進了一籃子獲利能力比台積電還強的頂尖企業。

野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君表示，台股與美股深度連結，受惠美國推動AI科研與創新政策，涵蓋多元軟硬體及應用發展，創新科技主題具備爆發力與輪漲特性，未來成長空間值得期待。林怡君建議，投資人可依自身風險承受度，逢低分批布局創新科技ETF，掌握長期趨勢與多元題材機會。

延伸閱讀

投信由買轉賣！外資敲進華邦電 台股市值逼近百兆大關

台股ETF年末總體檢！這檔ETF鎖定高價股 績效逾37%居冠

台中新社高中蟬聯台大「希望入學」 2學生錄取護理與中文系

自營商一肩扛！三大法人續買超15億元 台股4個交易日漲903點

相關新聞

近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球

2025年接近尾聲，準備迎接2026年。統計過去十年全球主要股市在第1季的平均表現，整體來看漲跌各半，以前十強股市來看，...

境外基金規模衝5兆元

根據基金資訊觀測站統計，11月境外基金淨申購金額達新台幣344.8億元，以平衡型產品最受青睞，當月淨申購金額高達262....

兩檔海 ETF績效倍增 00708L、00738U今年雙雙改寫歷史高價

2025年進入倒數計時，回顧今年以來市場表現，在聯準會降息循環、AI掀起新革命等利多因素帶動下，貴金屬及主要股市紛紛走多...

美股主動式 錢景亮麗 00988A、00989A包辦單周漲幅冠亞軍

美光財報亮眼激勵美股表現，四大指數紛紛回神，也帶動美股ETF一周來普遍都有正報酬，尤其主動式美股相關ETF，包括主動統一...

11檔台股被動式 吸睛

主動式ETF逐漸受投資人關注，但被動式ETF表現也不差，今（2025）年以來，台股被動式ETF前段班的股價漲幅超過30%...

統一投信攻家族辦公室 搶先同業取得首張業務許可

金管會積極推動亞洲資產管理中心，「家族辦公室資產管理推動計畫」為重點政策之一。統一投信昨（23）日宣布取得投信業首張家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。