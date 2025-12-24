11檔台股被動式 吸睛

主動式ETF逐漸受投資人關注，但被動式ETF表現也不差，今（2025）年以來，台股被動式ETF前段班的股價漲幅超過30%，包括中信小資高價30漲幅達37.2%、野村臺灣新科技50漲幅 36.9%等11檔。

中信小資高價30（00894）經理人韓聖弘表示，00894今年以來績效名列前茅，關鍵在於其獨特的選股因子。其鎖定股價高、具備成長動能的千金股與龍頭企業，這類公司通常掌握關鍵技術或市場優勢。2025年AI供應鏈就是台股投資主旋律，00894成分股中有八檔繳出獲利翻倍的好成績，像台達電、台光電、奇鋐、緯穎等都是重要持股。

韓聖弘表示，觀察00894成分股的獲利情況，其平均股東權益報酬率（ROE）高達32.74%，甚至優於台積電的30.04%。意味投資人買進00894，等同於買進了一籃子獲利能力比台積電還強的頂尖企業。

野村臺灣創新科技50ETF經理人林怡君表示，台股與美股深度連結，受惠美國推動AI科研與創新政策，涵蓋多元軟硬體及應用發展，創新科技主題具備爆發力與輪漲特性，未來成長空間值得期待。林怡君建議，投資人可依自身風險承受度，逢低分批布局創新科技ETF，掌握長期趨勢與多元題材機會。