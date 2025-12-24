美股主動式 錢景亮麗 00988A、00989A包辦單周漲幅冠亞軍

美光財報亮眼激勵美股表現，四大指數紛紛回神，也帶動美股ETF一周來普遍都有正報酬，尤其主動式美股相關ETF，包括主動統一全球創新ETF（00988A）、主動摩根美國科技（00989A）包辦周漲幅的冠亞軍。法人看好美股仍居全球AI重心，帶動科技股表現，加上資金持續寬鬆，建議可優先布局美股科技相關ETF。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，美國總統川普端出《創世紀計畫》（Genesis Mission），正式將人工智慧推升至比照「曼哈頓計畫」等級的國家戰略行動。由美國帶頭，把科技跟主權兩大戰場結合，AI不再只是商業競爭的技術，而是國力競賽的核心，AI產業需求有增無減，在基本面與資金面雙重加持下，長線多頭格局不變。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊指出，彭博最新報告將美國第3季和明年全年經濟成長預期上調，預計今年下半年經濟成長逐季放緩，並在明年逐季回升。此外美國聯邦準備理事會（Fed）11日如外界預期再次宣布降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至3.50%-3.75%，連續三度降息。就歷史經驗來看，美國科技股在過去 「聯準會降息」且「 經濟持續成長 」的背景下表現最佳。

台新投信表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前強調，「Blackwell晶片需求強勁，雲端GPU已全面售罄」，並表示AI訓練與推論需求正在同步呈現指數型成長，全球AI應用正快速擴張，形成產業的良性循環。AI需求仍遠大於供給，算力仍在建置擴張期，尚未觀察到AI泡沫的跡象。投資人可挑選美股科技相關ETF，透過掌握美國科技產業的核心企業，從AI的硬體、軟體到雲端服務，聚焦成長性科技與龍頭股，逢低分批布局。