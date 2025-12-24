兩檔海 ETF績效倍增 00708L、00738U今年雙雙改寫歷史高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
2025年進入倒數計時，回顧今年以來市場表現，在聯準會降息循環、AI掀起新革命等利多因素帶動下，貴金屬及主要股市紛紛走多頭行情，也帶動ETF表現，又以海外ETF表現突出，其中，兩檔ETF今年來繳出超過100%的漲幅，改寫ETF新紀錄。

今年來貴金屬漲勢不停歇，黃金、白銀價格昨（24）日繼續創新高，金價首度突破每英兩4,500美元，白銀攻上71美元後續漲，主因是委內瑞拉緊張局勢升高，以及市場預期美國明年將進一步降息。

根據CMoney統計至昨日，2025年以來市價漲幅破百的兩檔ETF都是期信商品，分別是期元大S&P黃金正2（00708L）的152.58%、期元大道瓊白銀（00738U）累計漲幅也來到130.25%，這兩檔今年市價連連改寫歷史新高價。

回顧過去ETF單一年度表現，也曾發生過兩次有超過100%漲幅的表現，分別出現在2023年的富邦NASDAQ正2，年度漲幅來到106.81%，主要也是反應2023年在AI元年的效應，當年也是科技領軍，帶動主要握有關鍵AI股的市場走出一波大行情、還有2021年期街口布蘭特正2也曾寫下翻倍的紀錄，單一年度漲幅達129.76%，雖然新冠疫情為全球景氣復甦蒙塵，但在供給面有減產、需求逐步回溫帶動下，當年度國際原油價格整體而言維持上漲趨勢。

展望黃金以及白銀後市，法人認為，降息循環延續、全球央行去美元化、地緣政治帶動避險需求源源不絕之下，投行紛紛預期明年金價上看5,000美元；白銀部分，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和AI的採用轉型，白銀將在未來十年內，作為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用。不過，在黃金及白銀創高下，短線已經飆漲過，恐將造成市場波動劇烈，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

至於今年來漲幅第三至十強的ETF依序為復華中國5G漲97.2%、期元大S&P黃金62.11%、元大航太防衛科技57.73%、第一金太空衛星55.96%、國泰臺韓科技55.03%、富邦越南54.47%、FT潔淨能源46.12%、復華香港正2漲45.93%。

